Дания запустила "ночной дозор" для отслеживания заявлений Дональда Трампа
Специальное дежурство, как в "Игре престолов" ввели после того, как президент США рассказывал, как будет захватывать Гренландию, а Европа об этом узнала только когда проснулась.
Правительство Дании создало "ночной дозор" в Министерстве иностранных дел для того, чтобы следить за заявлениями и передвижениями Дональда Трампа, пока Копенгаген спит. Ночное дежурство начинается в 17:00 по местному времени ежедневно, а в 7:00 составляется отчет и распространяется среди датского правительства и соответствующих ведомств о том, что было сказано и произошло в Вашингтоне, сообщает газета Politiken.
Эту должность ввели после дипломатического скандала между Копенгагеном и Вашингтоном по поводу Гренландии этой весной, когда президент США пригрозил взять под контроль этот арктический остров.
Politiken отмечает, что эта инициатива является одним из нескольких примеров того, как датская дипломатия и государственная служба страны вынуждены адаптироваться к новым реалиям второй администрации Дональда Трампа.
Источник, близкий к МИД, сообщил Guardian: "Можно смело сказать, что ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и США стали очень важным фактором при введении этой "ночной стражи".
В МИД заявили, что вместо того, чтобы всем немедленно тянуться за телефонами, чтобы узнать о новостях из США, они предприняли "коллективные усилия", чтобы оставаться в курсе событий, связанных с Трампом.
Якоб Карсбо, бывший главный аналитик разведки Дании заявил, что это развитие событий продемонстрировало, что идея о том, что США являются самым большим и важным союзником Дании, умерла.
"Альянсы строятся на общих ценностях и общем восприятии угрозы. Трамп не разделяет ни того, ни другого с нами, и я бы сказал, что он не разделяет этого с большинством европейцев", — сказал Карсбо.
Напомним, президент США Дональд Трамп уже после инаугурации звонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и требовал у нее продать Гренландию.
А на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент Трамп заявлял, что "аннексия Гренландии состоится".
Даже его сын, Дональд Трамп-младший, присоединился к этой идее. Он ездил в Гренландию и подкупил обедом местных бездомных, чтобы те рассказывали на камеру, как хотят в США.