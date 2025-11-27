Данія запустила "нічну варту" для відстеження заяв Дональда Трампа

Спеціальне чергування, як в "Грі престолів" запровадили після того, як президент США розповідав, як буде захоплювати Гренландію, а Європа про це дізналась лише коли прокинулась.

Уряд Данії створив "нічний дозор" у Міністерстві закордонних справ для того, щоб стежити за заявами та пересуваннями Дональда Трампа, поки Копенгаген спить. Нічне чергування починається о 17:00 за місцевим часом щодня, а о 7:00 складається звіт та поширюється серед датського уряду та відповідних відомств про те, що було сказано та сталося в Вашингтоні, повідомляє газета Politiken.

Трамп хотів купити Гренландію Фото: Х / @EricTrump

Цю посаду запровадили після дипломатичного скандалу між Копенгагеном і Вашингтоном з приводу Гренландії цієї весни, коли президент США пригрозив взяти під контроль цей арктичний острів.

Politiken зазначає, що ця ініціатива є одним із кількох прикладів того, як данська дипломатія та державна служба країни змушені адаптуватися до нових реалій другої адміністрації Дональда Трампа.

Джерело, близьке до МЗС, повідомило Guardian: "Можна сміливо сказати, що ситуація в Гренландії і різниця в часі між Данією і США стали дуже важливим фактором при введенні цієї "нічної варти".

У МЗС заявили, що замість того, щоб усім негайно тягнутися за телефонами, щоб дізнатися про новини зі США, вони зробили "колективні зусилля", щоб залишатися в курсі подій, пов'язаних із Трампом.

Якоб Карсбо, колишній головний аналітик розвідки Данії заявив, що цей розвиток подій продемонстрував, що ідея про те, що США є найбільшим та найважливішим союзником Данії, померла.

"Альянси будуються на спільних цінностях і загальному сприйнятті загрози. Трамп не поділяє ні того, ні іншого з нами, і я б сказав, що він не поділяє цього з більшістю європейців", - сказав Карсбо.

Трамп-молодший агітував за батька в Гренландії Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вже після інавгурації телефонував до прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та вимагав у неї продати Гренландію.

А на зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте президент Трамп заявляв, що "анексія Гренландії відбудеться".

Навіть його син, Дональд Трамп-молодший, долучився до цієї ідеї. Він їздив до Гренландії та підкупив обідом місцевих безхатьків, аби ті розповідали на камеру, як хочуть до США.