"Зал позора преступников": Белый дом занес почти все американские СМИ в черный список

На сайте Белого дома теперь отдельный раздел с подборкой "лживых и вводящих в заблуждение сообщений СМИ", которых обвиняют в "упущении контекста" и "леворадикальном безумии".

30 ноября Белый дом запустил новый раздел своего официального сайта, в котором публично критикуются и каталогизируются медиаорганизации и журналисты, предположительно искажающие освещение событий, связанных с администрацией Дональда Трампа.

В верхней части страницы текст гласит: "Вводит в заблуждение. Предвзято. Разоблачено". В статье Boston Globe, CBS News и Independent названы "медиа-преступниками недели" и обвиняются в неверном изложении высказываний Трампа о шести законодателях-демократах, опубликовавших видео, призывающее военнослужащих не выполнять незаконные приказы. "Лицом" этого сообщения сделали политика и астронавта Марка Келли, которому глава Пентагона Пит Хегсет теперь грозит военным трибуналом.

Скандал разгорелся после того, как Трамп обвинил демократов в "подстрекательском поведении, караемом смертью" в социальных сетях. Он также опубликовал репост заявления со словами: "Повесить их".

По данным сайта, "Демократы и фейковые новостные СМИ подрывным образом намекали, что президент Трамп отдал незаконные приказы военнослужащим. Каждый приказ президента Трампа был законным. Действующим членам Конгресса опасно подстрекать к неповиновению в вооруженных силах США, и президент Трамп призвал привлечь их к ответственности".

На этой странице также представлен "Зал позора правонарушителей", куда входят Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC (теперь известный как MS Now). Посетители могут просматривать базу данных статей с возможностью поиска и имена их авторов. Каждая статья классифицируется по таким критериям, как "предвзятость", "недобросовестность" или "левое безумие".

Washington Post на первом месте "правонарушителей" Трампа Фото: The White House

Согласно рейтингу, на данный момент самым злостным нарушителем является Washington Post, а MSNBC и CBS News занимают второе и третье места. CNN оказался лишь на четвертом месте.

Среди упомянутых статей Washington Post есть отчет , опубликованный ранее в этом месяце, в котором говорится, что Береговая охрана США прекратит классифицировать свастики и петли как символы ненависти. После публикации статьи Береговая охрана отменила это решение.

Помимо названных еженедельных нарушителей, на странице Белого дома также перечислены Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios среди длинного списка СМИ, обвиняемых Трампом в предвзятости или дезинформации.

"Запуск веб-страницы — очередной виток эскалации давних нападок Трампа на СМИ. Этому предшествовали судебные иски против Wall Street Journal и New York Times, мировые соглашения с ABC и CBS , а также его неоднократные высказывания в адрес крупных новостных агентств как о "врагах народа", - отмечает The Guardian.

В последние недели Дональд Трамп также усилил личные нападки на журналисток. Ранее в этом месяце он назвал корреспондента Bloomberg News "свинкой" во время стычки на борту Air Force One после того, как президента США спросили о документах Эпштейна.

Несколько дней спустя, отвечая на вопросы корреспондента ABC News об убийстве Джамаля Хашогги и скандале Эпштейна, Трамп в ответ назвал ее "ужасным человеком".

На прошлой неделе в посте на сайте Truth Social Трамп назвал корреспондентку New York Times "третьеразрядной журналисткой, уродливой как внутри, так и снаружи" после статьи, соавтором которой она выступила, в которой предполагалось, что президент испытывает нехватку энергии на 80-м году жизни.

Напомним, ранее Фиона Хилл, эксперт по России и бывший советник Белого дома, которая была свидетельницей встреч Дональда Трампа и Владимира Путина, рассказала, как российский президент манипулирует главой Белого дома.

А в Дании создали специальный "ночной дозор", чтобы отслеживать заявления американского президента, пока вся Европа спит.