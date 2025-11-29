"Зал ганьби злочинців": Білий дім заніс майже всі американські ЗМІ до чорного списку

На сайті Білого дому тепер окремий розділ із добіркою "брехливих повідомлень ЗМІ, що вводять в оману", яких звинувачують у "недоглядінні контексту" і "ліворадикальному божевіллі".

30 листопада Білий дім запустив новий розділ свого офіційного сайту, в якому публічно критикують і каталогізують медіаорганізації та журналістів, які, ймовірно, спотворюють висвітлення подій, пов'язаних з адміністрацією Дональда Трампа.

У верхній частині сторінки текст свідчить: "Вводить в оману. Упереджено. Викрито". У статті Boston Globe, CBS News і Independent названо "медіа-злочинцями тижня", їх звинувачують у неправильному викладенні висловлювань Трампа про шістьох законодавців-демократів, які опублікували відео, що закликало військовослужбовців не виконувати незаконні накази. "Обличчям" цього допису зробили політика й астронавта Марка Келлі, якому глава Пентагону Піт Гегсет тепер погрожує військовим трибуналом.

Скандал розгорівся після того, як Трамп звинуватив демократів у "підбурювальницькій поведінці, що карається смертю" в соціальних мережах. Він також опублікував репост заяви зі словами: "Повісити їх".

За даними сайту, "Демократи і фейкові новинні ЗМІ підривним чином натякали, що президент Трамп віддав незаконні накази військовослужбовцям. Кожен наказ президента Трампа був законним. Чинним членам Конгресу небезпечно підбурювати до непокори у збройних силах США, і президент Трамп закликав притягнути їх до відповідальності".

На цій сторінці також представлений "Зал ганьби правопорушників", куди входять Washington Post, CBS News, CNN і MSNBC (тепер відомий як MS Now). Відвідувачі можуть переглядати базу даних статей з можливістю пошуку та імена їхніх авторів. Кожна стаття класифікується за такими критеріями, як "упередженість", "несумлінність" або "ліве божевілля".

Washington Post на першому місці "правопорушників" Трампа Фото: The White House

Згідно з рейтингом, наразі найзліснішим порушником є Washington Post, а MSNBC і CBS News посідають друге і третє місця. CNN опинився лише на четвертому місці.

Серед згаданих статей Washington Post є звіт, опублікований раніше цього місяця, в якому йдеться про те, що Берегова охорона США припинить класифікувати свастики і петлі як символи ненависті. Після публікації статті Берегова охорона скасувала це рішення.

Крім названих щотижневих порушників, на сторінці Білого дому також перераховані Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico і Axios серед довгого списку ЗМІ, яких Трамп звинувачує в упередженості або дезінформації.

"Запуск веб-сторінки — черговий виток ескалації давніх нападок Трампа на ЗМІ. Цьому передували судові позови проти Wall Street Journal і New York Times, мирові угоди з ABC і CBS, а також його неодноразові висловлювання на адресу великих новинних агентств як про "ворогів народу", — зазначає The Guardian.

Останніми тижнями Дональд Трамп також посилив особисті нападки на журналісток. Раніше цього місяця він назвав кореспондентку Bloomberg News "свинкою" під час сутички на борту Air Force One після того, як президента США запитали про документи Епштейна.

Кілька днів потому, відповідаючи на запитання кореспондента ABC News про вбивство Джамаля Хашоггі і скандал Епштейна, Трамп у відповідь назвав її "жахливою людиною".

Минулого тижня в пості на сайті Truth Social Трамп назвав кореспондентку New York Times "третьорозрядною журналісткою, потворною як усередині, так і зовні" після статті, співавтором якої вона виступила, в якій передбачалося, що президент відчуває брак енергії на 80-му році життя.

Нагадаємо, раніше Фіона Гілл, експертка з Росії та колишня радниця Білого дому, яка була свідком зустрічей Дональда Трампа і Володимира Путіна, розповіла, як російський президент маніпулює главою Білого дому.

А в Данії створили спеціальний "нічний дозор", щоб відстежувати заяви американського президента, поки вся Європа спить.