"Отримали сигнали": деякі союзники просять Україну скоротити удари по нафті РФ, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 30 березня заявив, що деякі міжнародні партнери передали Києву сигнали щодо скорочення далекобійних ударів по об'єктах нафтового сектора Росії. За його словами, це пов’язано зі зростанням світових цін на енергоносії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Звертаючись до журналістів у чаті WhatsApp, Володимир Зеленський додав, що Україна готова відповісти взаємністю, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну систему, повідомило інформаційне агентство Reuters 30 березня. Також він зазначив, що Київ відкритий до Великоднього припинення вогню.

"Нещодавно, після такої серйозної глобальної енергетичної кризи, ми справді отримали сигнали від деяких наших партнерів щодо того, як зменшити наші заходи реагування в нафтовому секторі та енергетичному секторі Російської Федерації", — сказав Зеленський під час брифінгу з журналістами у WhatsApp.

Війна між США та Ізраїлем проти Ірану скоротила міжнародні постачання нафти, газу та продуктів переробки, що призвело до різкого зростання цін. Російські удари по енергетичній інфраструктурі України вже призвели до того, що вона має проблеми з постачанням.

Щойно завершивши чотириденний візит на Близький Схід, Зеленський заявив, що досяг "домовленості" з деякими країнами регіону щодо надання енергетичної підтримки Україні. На вихідних під час свого туру по Близькому Сходу, президент заявив, що досяг угоди про постачання дизельного палива до України протягом року, не надаючи додаткових подробиць. Дизельне паливо життєво важливе для функціонування Збройних сил України та для сільськогосподарського сектору країни, який є основою економіки.

Під час його візиту Україна підписала рамкові угоди про співпрацю із Саудівською Аравією та Катаром, та перебуває в процесі укладення угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами. За словами Зеленського, під час переговорів з лідерами Близького Сходу він порушив тему постачання ракет ППО, не вказавши, чи були досягнуті якісь домовленості.

Через війну в Ірані міжнародні партнери України наразі в першу чергу відправляли свої системи протиракетної оборони на Близький Схід, а про Україну іноді "забували", повідомив він.

Нагадаємо, що раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський пояснював причини удару по російському порту Усть-Луга. За його словами, такі атаки спрямовані на послаблення економічного потенціалу РФ, адже саме нафтова інфраструктура є одним із ключових джерел фінансування війни.

Нагадаємо, що раніше ми також інформували, що після атак українських сил на балтійські порти Росії, зокрема Усть-Лугу та Приморськ, було зафіксовано зупинку частини експорту нафти. Удари призвели до пошкодження інфраструктури та порушення логістики. Це вплинуло на значну частину російських морських постачань .