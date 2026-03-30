"Получили сигналы": некоторые союзники просят Украину сократить удары по нефти РФ, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что некоторые международные партнеры передали Киеву сигналы о сокращении дальнобойных ударов по объектам нефтяного сектора России. По его словам, это связано с ростом мировых цен на энергоносители на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Обращаясь к журналистам в чате WhatsApp, Владимир Зеленский добавил, что Украина готова ответить взаимностью, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую систему, сообщило информационное агентство Reuters 30 марта. Также он отметил, что Киев открыт к Пасхальному прекращению огня.

"Недавно, после такого серьезного глобального энергетического кризиса, мы действительно получили сигналы от некоторых наших партнеров относительно того, как уменьшить наши меры реагирования в нефтяном секторе и энергетическом секторе Российской Федерации", — сказал Зеленский во время брифинга с журналистами в WhatsApp.

Война между США и Израилем против Ирана сократила международные поставки нефти, газа и продуктов переработки, что привело к резкому росту цен. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины уже привели к тому, что она имеет проблемы с поставками.

Только что завершив четырехдневный визит на Ближний Восток, Зеленский заявил, что достиг "договоренности" с некоторыми странами региона о предоставлении энергетической поддержки Украине. На выходных во время своего тура по Ближнему Востоку, президент заявил, что достиг соглашения о поставках дизельного топлива в Украину в течение года, не предоставляя дополнительных подробностей. Дизельное топливо жизненно важно для функционирования Вооруженных сил Украины и для сельскохозяйственного сектора страны, который является основой экономики.

Во время его визита Украина подписала рамочные соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, и находится в процессе заключения соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. По словам Зеленского, во время переговоров с лидерами Ближнего Востока он поднял тему поставок ракет ПВО, не указав, были ли достигнуты какие-то договоренности.

Из-за войны в Иране международные партнеры Украины пока в первую очередь отправляли свои системы противоракетной обороны на Ближний Восток, а об Украине иногда "забывали", сообщил он.

Напомним, что ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский объяснял причины удара по российскому порту Усть-Луга. По его словам, такие атаки направлены на ослабление экономического потенциала РФ, ведь именно нефтяная инфраструктура является одним из ключевых источников финансирования войны.

Напомним, что ранее мы также информировали, что после атак украинских сил на балтийские порты России, в частности Усть-Лугу и Приморск, была зафиксирована остановка части экспорта нефти. Удары привели к повреждению инфраструктуры и нарушению логистики. Это повлияло на значительную часть российских морских поставок.