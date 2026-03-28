Осталось 40% от производственных мощностей: Зеленский объяснил удары по нефтяному заводу в Усть-Луге

Украина эффективно отвечает на атаки России по энергетическим объектам страны. Таким образом Киев заставляет Москву перейти к дипломатии и сесть за стол переговоров, пояснил глава государства.

Удары по заводу "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ стали ответом на российские атаки по энергетике нашей страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

По его словам, по объекту в Ленинградской области отработали отечественные дальнобойные средства.

"Мы ответили на удар по нашей энергетике, мы ответили сильным ударом, уменьшили возможность в Усть-Луге", — отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что в результате соответствующих действий украинской стороны на нефтяном терминале осталось лишь около 40% от его производственных возможностей.

Глава государства также подчеркнул, что когда Россия положит конец атакам на украинскую энергетическую инфраструктуру и перейдет к дипломатическим путям решения вопроса, тогда Киев перестанет ей отвечать.

Напомним, 25 марта украинские дроны атаковали завод "Новатэк-Усть-Луга". Предприятие перерабатывает стабильный газовый конденсат, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки.

Атака БПЛА привела к значительным разрушениям на территории морского порта Усть-Луга в Ленинградской области России. В частности, дронами были поражены резервуары с топливом, танкеры и ключевые объекты энергетической и производственной инфраструктуры, зафиксированы масштабные разрушения и многочисленные пожары.

В ночь на 27 марта дроны второй раз подряд ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ.