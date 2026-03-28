Залишилося 40% від виробничих потужностей: Зеленський пояснив удари по нафтовому заводу в Усть-Лузі
Україна ефективно відповідає на атаки Росії по енергетичним об'єктам країни. Таким чином Київ змушує Москву перейти до дипломатії та сісти за стіл переговорів, пояснив голова держави.
Удари по заводу "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ стали відповіддю на російські атаки по енергетиці нашої країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, по об'єкту у Ленінградській області відпрацювали вітчизняні далекобійні засоби.
"Ми відповіли на удар по нашій енергетиці, ми відповіли сильним ударом, зменшили можливість в Усть-Луга", — зазначив глава держави.
Зеленський також наголосив, що внаслідок відповідних дій української сторони нафтовому терміналі залишилося лише близько 40% від його виробничих спроможностей.
Глава держави також наголосив, що коли Росія покладе край атакам на українську енергетичну інфраструктуру й перейде до дипломатичних шляхів вирішення питання, тоді Київ перестане їй відповідати.
Нагадаємо, 25 березня українські дрони атакували завод "Новатек-Усть-Луга". Підприємство переробляє стабільний газовий конденсат, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки.
Атака БПЛА призвела до значних руйнувань на території морського порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Зокрема, дронами були уражені резервуари з паливом, танкери та ключові об’єкти енергетичної й виробничої інфраструктури, зафіксовано масштабні руйнування та численні пожежі.
У ніч на 27 березня дрони вдруге поспіль вдарили по порту Усть-Луга у Ленінградській області РФ.