Россия готовит форс-мажор: атаки ВСУ на балтийские порты остановили экспорт нефти, — Reuters

Российские нефтяные компании предупредили покупателей о возможности объявления форс-мажора из-за атак украинских дронов на балтийские порты. Удары по инфраструктуре уже привели к остановке части экспорта и перебоям в работе ключевых терминалов.

Российские производители нефти предупредили покупателей, что они могут объявить форс-мажор в отношении поставок из основных портов Балтийского моря. Причиной является то, что Украина продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщило информационное агентство Reuters 27 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе агентству Reuters, что Киев использует удары по дальним целям для давления на Россию. Это особенно актуально после того, как международные нефтяные санкции против Москвы были ослаблены из-за глобальных перебоев с поставками, вызванных войной с Ираном.

В пятницу украинские беспилотники атаковали порт в Усть-Луге, где все еще бушевал пожар, вызванный предыдущим ударом в среду. Загрузка нефти в порту была приостановлена со среды. В официальном сообщении о приостановке от администрации порта Усть-Луга не указаны сроки возобновления экспорта.

Загрузка нефти с терминала в Усть-Луге может не восстановиться до середины апреля. Приморск, еще один крупный российский порт на Балтийском море, также пострадал во время недавних атак, хотя в четверг он частично возобновил загрузку нефти и топлива.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области РФ, где расположены два порта, в пятницу в Telegram сообщил, что с 22 марта регион сталкивается с "беспрецедентными" атаками дронов.

Согласно расчетам Reuters, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей России по нефти остановлены из-за атак украинских беспилотников и захвата танкеров теневого флота.

Напомним, что дроны атаковали промышленные объекты в Череповце и порт Усть-Луга, где под удар попали химические предприятия и нефтяная инфраструктура. По данным OSINT-источников, беспилотники долетели до объектов, расположенных за сотни километров, в частности могли поразить завод "Апатит" и объекты рядом с "Северсталью".

Ранее мы также информировали, что в Усть-Луге после ударов дронов загорелась центральная часть нефтяного терминала. По спутниковым снимкам, зона поражения расположена возле причала, где сосредоточена ключевая инфраструктура для перевалки нефти.