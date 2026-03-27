Росія готує форс-мажор: атаки ЗСУ на балтійські порти зупинили експорт нафти, — Reuters

Російські виробники нафти попередили покупців, що вони можуть оголосити форс-мажор щодо поставок з основних портів Балтійського моря. Причиною є те, що Україна продовжує атаки на російську енергетичну інфраструктуру, повідомило інформаційне агентство Reuters 27 березня.

Президент України Володимир Зеленський заявив цього тижня агентству Reuters, що Київ використовує удари по далеких цілям для тиску на Росію. Це особливо актуально після того, як міжнародні нафтові санкції проти Москви були послаблені через глобальні перебої з постачанням, спричинені війною з Іраном.

У п'ятницю українські безпілотники атакували порт в Усть-Лузі, де все ще вирувала пожежа, спричинена попереднім ударом у середу. Завантаження нафти в порту було призупинено з середи. В офіційному повідомленні про призупинення від адміністрації порту Усть-Луга не вказано терміни відновлення експорту.

Відео дня

Завантаження нафти з термінала в Усть-Лузі може не відновитися до середини квітня. Приморськ, ще один великий російський порт на Балтійському морі, також постраждав під час нещодавніх атак, хоча у четвер він частково відновив завантаження нафти та палива.

Олександр Дрозденко, губернатор Ленінградської області РФ, де розташовані два порти, у п'ятницю в Telegram повідомив, що з 22 березня регіон стикається з "безпрецедентними" атаками дронів.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на ринкових даних, щонайменше 40% експортних потужностей Росії з нафти зупинені через атаки українських безпілотників та захоплення танкерів тіньового флоту.

Нагадаємо, що дрони атакували промислові об’єкти у Череповці та порт Усть-Луга, де під удар потрапили хімічні підприємства та нафтова інфраструктура. За даними OSINT-джерел, безпілотники долетіли до об’єктів, розташованих за сотні кілометрів, зокрема могли вразити завод "Апатит" і об’єкти поруч із "Северсталлю".

Раніше ми також інформували, що в Усть-Лузі після ударів дронів загорілася центральна частина нафтового термінала. За супутниковими знімками, зона ураження розташована біля причалу, де зосереджена ключова інфраструктура для перевалки нафти.