З'явились якісні фото з наслідками удару по Усть-Лузі: добре видно, що горить, — медіа

Під час атаки в ніч на 27 березня дрони влучили по центральній частині нафтового термінала Усть-Луги, показали якісні супутникові фото. Зона ураження розташована поруч з причалом, біля якого не помітно жодного нафтового танкера. Які наслідки повітряної атаки на стратегічний об'єкт Російської Федерації, який потрапив під удар двічі протягом тижня?

Пожежа в Усть-Лузі посилилась після другого удару безпілотників, ідеться у Telegram-каналі медіа "Радіо Свобода". При цьому нагадали, що термінал потрапив під удар двічі, а Ленінградська область РФ вже третю добу поспіль потерпає від атак БпЛА, які проникли непоміченими крізь систему протиповітряної оборони.

Фото, отримані медіа від супутників Planetlab, показали зону займання поруч з причалом. У вказаній зоні мало б розташуватись обладнання для завантаження танкерів тіньового флоту РФ і воно, ймовірно, отримало пошкодження. Над ураженою територією здіймається кількакілометровий стовп чорно-сірого диму, який вкриває північно-східну частину термінала. Крім того, у кадр потрапила темна пляма північніше, на якій не помітно вогню і диму. У вказаній точці палало після прильотів 25 березня, зауважив Фокус.

Відео дня

Вибухи у РФ — наслідки удару дронів по порту Усть-Луга 27 березня Фото: Радіо Свобода

Термінал Усть-Луги складається з кількох розділених зон з різними функціями, розповіли росіяни в мережі. Удар 27 березня припав на устаткування біля причалу, а східніше — довгі сині смуги, які є залізничними естакадами, до яких прибувають потяги з вантажем для розвантаження в цистерни: тут поки що займань не було. Орієнтовна площа, у якій можливе пошкодження нафтової інфраструктури, — близько 14 га.

Вибухи у РФ — площа пошкодженої зони на терміналу Усть-Луга 28 березня Фото: Google Maps

Генштаб ЗСУ вдень 27 березня інформував про результати удару дронів по важливих об'єктах РФ, але даних про ураження Усть-Луги поки не було.

Вибухи у РФ — дрони в Усть-Лузі 25-27 березня

Близько 14 год з'явились нові фото пожежі в Усть-Лузі, які опублікували у Telegram-каналі Supernova+. На фото — стовп диму над точкою прильоту українських безпілотників.

Вибухи у РФ — стовп диму над терміналами порту Усть-Луга, 27 березня Фото: Exilenova+

Зазначимо, Фокус писав про нічний наліт безпілотників на порт Усть-Луги вночі 27 березня. На відео з місця подій показали спалахи від пожежі, а російська влада підтвердила, що відбулось вісім влучань. На супутникових фото фігурували три охоплені вогнем цистерни: кожна — діаметром 45 м. До всього, у небі помітили шахедоподібні дрони України, які здолали 800 км до цілі на російській території.

Крім того, відбулась атака на стратегічні об'єкти РФ у місті Череповець Вологодської області. У населеному пункті розташовано металургійний завод "Северсталь", який потрапив під удар БпЛА. OSINTери встановили, що можливе ураження доменного цеху з піччю великого розміру, яка 20 років утримувала рекорд у книзі Гіннеса. Ще одна ціль у Череповці — один з найбільших у Європі хімзавод з виготовлення добрив "Апатит".

Нагадуємо, 23 березня стався наліт БпЛА на порт Приморськ на Балтійському узбережжі РФ, за 100 км північніше Усть-Луги. 25 березня отримав серйозні пошкодження патрульний криголам РФ "Пурга", який стояв біля пірса у Виборзі.