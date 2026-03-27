Появились качественные фото с последствиями удара по Усть-Луге: хорошо видно, что горит, — медиа

Во время атаки в ночь на 27 марта дроны попали по центральной части нефтяного терминала Усть-Луги, показали качественные спутниковые фото. Зона поражения расположена рядом с причалом, возле которого не заметно ни одного нефтяного танкера. Каковы последствия воздушной атаки на стратегический объект Российской Федерации, который попал под удар дважды в течение недели?

Пожар в Усть-Луге усилился после второго удара беспилотников, говорится в Telegram-канале медиа "Радио Свобода". При этом напомнили, что терминал попал под удар дважды, а Ленинградская область РФ уже третьи сутки подряд страдает от атак БПЛА, которые проникли незамеченными сквозь систему противовоздушной обороны.

Фото, полученные медиа от спутников Planetlab, показали зону возгорания рядом с причалом. В указанной зоне должно было бы расположиться оборудование для загрузки танкеров теневого флота РФ и оно, вероятно, получило повреждения. Над пораженной территорией поднимается многокилометровый столб черно-серого дыма, который покрывает северо-восточную часть терминала. Кроме того, в кадр попало темное пятно севернее, на котором не заметно огня и дыма. В указанной точке пылало после прилетов 25 марта, заметил Фокус.

Взрывы в РФ — последствия удара дронов по порту Усть-Луга 27 марта Фото: Радио Свобода

Терминал Усть-Луги состоит из нескольких разделенных зон с разными функциями, рассказали россияне в сети. Удар 27 марта пришелся на оборудование у причала, а восточнее — длинные синие полосы, которые являются железнодорожными эстакадами, к которым прибывают поезда с грузом для разгрузки в цистерны: здесь пока что возгораний не было. Ориентировочная площадь, в которой возможно повреждение нефтяной инфраструктуры, — около 14 га.

Взрывы в РФ — площадь поврежденной зоны на терминала Усть-Луга 28 марта Фото: Google Maps

Генштаб ВСУ днем 27 марта информировал о результатах удара дронов по важным объектам РФ, но данных о поражении Усть-Луги пока не было.

Взрывы в РФ — дроны в Усть-Луге 25-27 марта

Около 14 часов появились новые фото пожара в Усть-Луге, которые опубликовали в Telegram-канале Supernova+. На фото — столб дыма над точкой прилета украинских беспилотников.

Взрывы в РФ — столб дыма над терминалами порта Усть-Луга, 27 марта Фото: Exilenova+

Отметим, Фокус писал о ночном налете беспилотников на порт Усть-Луги ночью 27 марта. На видео с места событий показали вспышки от пожара, а российские власти подтвердили, что произошло восемь попаданий. На спутниковых фото фигурировали три охваченные огнем цистерны: каждая — диаметром 45 м. Ко всему, в небе заметили шахедоподобные дроны Украины, которые преодолели 800 км до цели на российской территории.

Кроме того, состоялась атака на стратегические объекты РФ в городе Череповец Вологодской области. В населенном пункте расположен металлургический завод "Северсталь", который попал под удар БпЛА. OSINTеры установили, что возможно поражение доменного цеха с печью большого размера, которая 20 лет удерживала рекорд в книге Гиннеса. Еще одна цель в Череповце — один из крупнейших в Европе химзавод по изготовлению удобрений "Апатит".

Напоминаем, 23 марта произошел налет БпЛА на порт Приморск на Балтийском побережье РФ, в 100 км севернее Усть-Луги. 25 марта получил серьезные повреждения патрульный ледокол РФ "Пурга", который стоял у пирса в Выборге.