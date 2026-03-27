Вирішальна дуель: коли Зеленський зустрінеться з Путіним і чи поставить це крапку у війні

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна дуже серйозно ставиться до мирних переговорів з РФ, і «буде краще», якщо комунікація з російською стороною вестиметься на рівні лідерів країн. Наскільки реальною видається зустріч очільників Банкової та Кремля і чи наблизить вона припинення війни, з’ясовував Фокус.

Про те, що офіційний Київ завжди серйозно підходив до мирно-перемовного процесу Володимир Зеленський особливо наголосив у свіжому інтерв’ю Reuters.

«Українці серйозно ставляться до перемовин. Ми вважаємо, що треба говорити, краще — на рівні лідерів, ми до цього готові. Росіяни хочуть ультимативного розв’язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови, які включать, в тому числі, самостійний вихід Збройних сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій та Луганській областях», — підкреслив глава держави.

За якої умови Путін може погодитися на очне побачення із Зеленським

Враховуючи усю складність нинішнього політичного процесу, констатує у розмові з Фокусом кандидат політичних наук Олексій Буряченко, зустріч Зеленського та Путіна дійсно може дати певний конструктивний поштовх у дипломатичному кейсі.

Тим часом, додає експерт, є важливий нюанс: «Ця зустріч Зеленського та Путіна має відбуватися за безпосередньої участі президента США. Якщо ж Трампа не буде, то, скоріше за все, Путін не піде на зустріч із Зеленським, бо він зараз знаходиться у виграшному положенні по цілій низці пунктів: енергетиці, грошам, політичній складовій. Єдине, що може зараз підштовхнути Путіна до якогось конструктиву в перемовному процесі — це сам Трамп».

Фото: AP

Втім нинішній очільник Білого дому, вважає Олексій Буряченко, достеменно не розуміючи, чим конкретно може завершитися його зустріч із Зеленським та Путіним, навряд чи ризикне взяти у ній участь, позаяк це неодмінно завдасть серйозного удару по його «й без того підкошених електоральних позиціях».

«Трамп постійно говорить про ненависть між Зеленським та Путіним. Подібні заяви, як на мене, необхідні йому у якості виправдання того, що він не здатен, за його ж формулюванням, завершити 9-ту війну, хоча обіцяв це зробити ще під час своєї передвиборчої кампанії», — зазначає Олексій Буряченко і резюмує: допоки Трамп не побачить чіткі контури завершення конфлікту на Близькому Сході, очікувати відчутних дипломатичних зрушень щодо мирного врегулювання російсько-української війни апріорі не доводиться.

З якою метою Зеленський розкручує тему зустрічі з Путіним

В нинішній ситуації зустріч Володимира Зеленського з кремлівським очільником Путіним неможлива, але ідею її проведення дійсно варто максимально педалювати, що, власне, і робить президент України. Таку думку у розмові з Фокусом озвучив політолог Олег Лісний.

На його переконання, на якомусь відрізку часу Дональд Трамп може зрозуміти, що саме тиск на Путіна може реально зрушити ситуацію. «Втім, поки що я не є оптимістом щодо зміни тактики з боку Трампа. Натомість Зеленський, на мою думку, прекрасно розуміючи ситуацію, свідомо підігріває тему зустрічі з Путіним. Це — технічний крок, здійснений для того, аби спровокувати тиск на агресора», — підкреслює політолог.

Загалом, з урахуванням того, констатує експерт, що Путін сам собі розставив червоні прапорці в тому сенсі, що Зеленський не є легітимним, зустріч на рівні лідерів України та РФ не видається реалістичною. «Однак за умови зміни геополітичної ситуації, коли Трамп зможе відволіктися від своєї іранської операції або коли у нього не залишиться зовнішньополітичних козирів, він може активізуватися у нашому напрямку, бо довибори до Конгресу ніхто не скасовував і якісь глобальні успіхи йому вкрай потрібні. Він, до речі, сам зробив українську карту козирною — його ж ніхто не тягнув за язика голослівно заявляти, що він неодмінно припинить цю війну. А ця обіцянка засіла в головах американського виборця», — підсумовує Олег Лісний, наголошуючи водночас готовність України «говорити хоч з чортом лисим» задля припинення війни.

Чому Путін уникатиме зустрічі віч-на-віч із Зеленським

Політолог, партнер агенції з комунікацій та урядових звʼязків Good Politics Максим Джигун, аналізуючи у розмові з Фокусом нову ініціативу президента України щодо зустрічі з Путіним, зазначає наступне: «Наша держава зараз знаходиться в такій дипломатичній позиції, коли в будь-який спосіб потрібно повертати увагу світової спільноти до російсько-української війни. Але очевидно, що зараз Путін не погодиться на зустріч з Зеленським. Росіяни відчули, що впіймали сприятливий «нафтовий» момент, хоча водночас The New York Times днями написала, що зовсім нещодавно Путін був близький до перегляду перемовного формату, зокрема заміни Дмитрієва на інші фігури», — акцентує політолог.

Станом на зараз, на переконання Максима Джигуна, «Путін точно не хоче зустрічі з українським президентом», тому що, по-перше, відсутній тиск з боку американської адміністрації, а по-друге, є можливість заробляти гроші на нафті, підживлюючи таким способом двигун війни.

«Наразі ми спостерігаємо буквально ідеальний момент для Путіна для того, щоб продовжувати війну проти України. Взагалі, на даний момент склалося дуже багато дивакуватих обставин, які точно грають не на нашу користь. Дійшло навіть до того, що з’явилися чутки про те, що кошти по програмі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — це механізм фінансування постачання зброї, що дає змогу країнам НАТО спільно купувати американське озброєння (ППО, дрони, артсистеми) на основі пріоритетних потреб України – Фокус) будуть направлятися не в Київ, а на Близький Схід», — підкреслює політолог.

На думку експерта, зараз світ знаходиться на порозі переформатування глобальної архітектури безпеки і своїми «мирними» заявами, зокрема й щодо готовності прямого діалогу з Путіним, президент Зеленський радше посилає сигнал тим державам, які зацікавлені в українському військовому досвіді та експертизі.

Фото: Скриншот

«Україна, думаю, дійшла вже висновку, що з нинішніми Сполученими Штатами розраховувати на якесь партнерство не доводиться. Тому Україна активно шукає можливості вибудовування дієвого формату контакту з реально зацікавленими у серйозному співробітництві державами. І я не здивуюся, що нинішня поїздка Зеленського до Саудівської Аравії трансформується зрештою у якісь системні стратегічні домовленості. Хай там як, але наша задача як держави сьогодні — зачепитися за життя і мінімізувати втрати від дуже непослідовної і неоднозначної політики американського президента», — резюмує Максим Джигун.

Яку комбінацію, прикриваючись дипломатією, може розіграти Путін

Водночас політолог Олег Постернак вважає, що, наполягаючи на зустрічі з Путіним, президент Володимир Зеленський прагне «зайвий раз підсвітити», що саме очільник Кремля є головним мотиватором продовження бойових дій.

«Зеленському дуже важливо підкреслено публічно показувати, що ця війна продовжується через Путіна. Крім того, такі тактичні кроки важливі в сенсі передачі важливих сигналів нашим міжнародним партнерам», — зауважує експерт у розмові з Фокусом.

«Україна знову і знову показує, що вона не є тією державою, яка нівелює мирний трек. Навпаки, Зеленський демонструє готовність до усіляких жертв, в тому числі до особистої розмови з Путіним заради того, щоб засвідчити, що Україна має мироцентричну налаштованість. Тобто ми наразі бачимо певну інформаційно-психологічну гру. В будь-якому разі я не вважаю, що зустріч Зеленського та Путіна може зупини цю війну. Ті, хто так думає, прагне не бачити корінь проблеми між Україною та Росією. Ба більше, для припинення війни зараз вже мало бажання самого Путіна», — наголошує Олег Постернак.

Експерт тим часом вважає цілком реалістичним сценарій, коли під «мирним соусом» росіяни зроблять паузу в плані припинення вогню, а тоді, попередньо провівши мобілізацію, продовжать дії на українському фронті і здійснять водночас напад на країни Балтії.