Трамп не закінчив війну "за 24 години", але поставив собі новий термін, — нардеп

Парламентар Олексій Гончаренко наголосив, що переговори у Стамбулі "приречені" не мати результату. З його слів, Москва дійсно зробить крок назустріч миру лише у двох випадках.

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Про це відомо з коментаря народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка в ефірі "Ранок.LIVE" 4 червня.

"Люди ж дивляться нас зранку не просто, щоб ми їм дали заряд бадьорості, а щоб ми сказали щось, що відповідає реальності. То я вам хочу сказати, від людей, які добре знають (Дональда — ред.) Трампа і які наближені до нього, звучали терміни до кінця року", — сказав він.

Зі слів нардепа, президент США ті 24 години, на які усі розраховували, розтягнув у своїй голові приблизно до кінця 2025 року.

"Протягом цього часу він все-таки збирається добитись результату у вигляді завершення бойових дій. Звичайно, нам би хотілося набагато швидше, але, що називається, маємо, що маємо", — зауважив Гончаренко.

Він пояснив, що наразі українці мають робити усе можливе, щоб донести до американців необхідність якомога швидше закінчувати війну та підтримувати Україну.

Також депутат прокоментував прямі переговори з Росією у Туреччині.

"Перемовини в Стамбулі приречені до нульового результату. З точки зору стратегії. Слава богу, обмін полоненими — це дуже важливо. Але якщо ми очікуємо, що там буде домовленість про припинення вогню, її не буде", — запевнив він.

Гончаренко пояснив, що у російської делегації навіть немає такого завдання, вона має лиш імітувати прагнення Росії для миру. Насправді ж Кремль на це піде лише у двох випадках: через "шалений тиск" з боку Заходу або за умови провалу літнього наступу ЗС РФ.

"Я думаю, що якраз наступне вікно можливостей (якщо Трамп не натисне) — це осінь, коли завершиться літня-осіння ця наступальна російська кампанія. Після цього у нас є шанс певний на реальні перемовини", — зазначив нардеп.

Він додав, що від переговорів у Стамбулі слід очікувати нових обмінів, якихось гуманітарних рішень, повернення дітей тощо.

Нагадаємо, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив про можливий третій раунд переговорів у Стамбулі до кінця місяця. З його слів, одне з ключових питань — це припинення вогню.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 3 червня заявив, що навряд чи найближчим часом можлива зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. З його слів, від переговорів у Стамбулі очікувати проривів не слід, але деякі важливі домовленості були досягнуті.