Трамп не закончил войну "за 24 часа", но поставил себе новый срок, — нардеп

Парламентарий Алексей Гончаренко отметил, что переговоры в Стамбуле "обречены" не иметь результата. По его словам, Москва действительно сделает шаг навстречу миру только в двух случаях.

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Об этом известно из комментария народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко в эфире "Ранок.LIVE" 4 июня.

"Люди же смотрят нас утром не просто, чтобы мы им дали заряд бодрости, а чтобы мы сказали что-то, что соответствует реальности. Так я вам хочу сказать, от людей, которые хорошо знают (Дональда — ред.) Трампа и которые приближены к нему, звучали сроки до конца года", — сказал он.

По словам нардепа, президент США те 24 часа, на которые все рассчитывали, растянул в своей голове примерно до конца 2025 года.

"В течение этого времени он все-таки собирается добиться результата в виде завершения боевых действий. Конечно, нам бы хотелось гораздо быстрее, но, что называется, имеем, что имеем", — отметил Гончаренко.

Он пояснил, что сейчас украинцы должны делать все возможное, чтобы донести до американцев необходимость как можно скорее заканчивать войну и поддерживать Украину.

Также депутат прокомментировал прямые переговоры с Россией в Турции.

"Переговоры в Стамбуле обречены на нулевой результат. С точки зрения стратегии. Слава богу, обмен пленными — это очень важно. Но если мы ожидаем, что там будет договоренность о прекращении огня, ее не будет", — заверил он.

Гончаренко объяснил, что у российской делегации даже нет такой задачи, она должна лишь имитировать стремление России к миру. На самом деле Кремль на это пойдет только в двух случаях: из-за "безумного давления" со стороны Запада или при условии провала летнего наступления ВС РФ.

"Я думаю, что как раз следующее окно возможностей (если Трамп не нажмет) — это осень, когда завершится летняя-осенняя эта наступательная российская кампания. После этого у нас есть шанс определенный на реальные переговоры", — отметил нардеп.

Он добавил, что от переговоров в Стамбуле следует ожидать новых обменов, каких-то гуманитарных решений, возвращения детей и тому подобное.

Напомним, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил о возможном третьем раунде переговоров в Стамбуле до конца месяца. По его словам, один из ключевых вопросов — это прекращение огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июня заявил, что вряд ли в ближайшее время возможна встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, от переговоров в Стамбуле ожидать прорывов не следует, но некоторые важные договоренности были достигнуты.