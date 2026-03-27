Решающая дуэль: когда Зеленский встретится с Путиным и поставит ли это точку в войне

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина очень серьезно относится к мирным переговорам с РФ, и "будет лучше", если коммуникация с российской стороной будет вестись на уровне лидеров стран. Насколько реальной представляется встреча руководителей Банковой и Кремля и приблизит ли она прекращение войны, выяснял Фокус.

О том, что официальный Киев всегда серьезно подходил к мирно-переговорному процессу Владимир Зеленский особо подчеркнул в свежем интервью Reuters.

"Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что надо говорить, лучше — на уровне лидеров, мы к этому готовы. Россияне хотят ультимативного решения военных действий, чтобы Украина приняла их условия, которые включат, в том числе, самостоятельный выход Вооруженных сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой и Луганской областях", — подчеркнул глава государства.

При каком условии Путин может согласиться на очное свидание с Зеленским

Учитывая всю сложность нынешнего политического процесса, констатирует в разговоре с Фокусом кандидат политических наук Алексей Буряченко, встреча Зеленского и Путина действительно может дать определенный конструктивный толчок в дипломатическом кейсе.

Между тем, добавляет эксперт, есть важный нюанс: "Эта встреча Зеленского и Путина должна происходить при непосредственном участии президента США. Если же Трампа не будет, то, скорее всего, Путин не пойдет на встречу с Зеленским, потому что он сейчас находится в выигрышном положении по целому ряду пунктов: энергетике, деньгам, политической составляющей. Единственное, что может сейчас подтолкнуть Путина к какому-то конструктиву в переговорном процессе — это сам Трамп".

Фото: AP

Впрочем, нынешний глава Белого дома, считает Алексей Буряченко, точно не понимая, чем конкретно может завершиться его встреча с Зеленским и Путиным, вряд ли рискнет принять в ней участие, поскольку это непременно нанесет серьезный удар по его "и без того подкошенным электоральным позициям".

"Трамп постоянно говорит о ненависти между Зеленским и Путиным. Подобные заявления, как по мне, необходимы ему в качестве оправдания того, что он не способен, по его же формулировке, завершить 9-ю войну, хотя обещал это сделать еще во время своей предвыборной кампании", — отмечает Алексей Буряченко и резюмирует: пока Трамп не увидит четкие контуры завершения конфликта на Ближнем Востоке, ожидать ощутимых дипломатических сдвигов по мирному урегулированию российско-украинской войны априори не приходится.

С какой целью Зеленский раскручивает тему встречи с Путиным

В нынешней ситуации встреча Владимира Зеленского с кремлевским главой Путиным невозможна, но идею ее проведения действительно стоит максимально педалировать, что, собственно, и делает президент Украины. Такое мнение в разговоре с Фокусом озвучил политолог Олег Лесной.

По его убеждению, на каком-то отрезке времени Дональд Трамп может понять, что именно давление на Путина может реально сдвинуть ситуацию. "Впрочем, пока я не являюсь оптимистом по изменению тактики со стороны Трампа. Зато Зеленский, по моему мнению, прекрасно понимая ситуацию, сознательно подогревает тему встречи с Путиным. Это — технический шаг, осуществленный для того, чтобы спровоцировать давление на агрессора", — подчеркивает политолог.

В общем, с учетом того, констатирует эксперт, что Путин сам себе расставил красные флажки в том смысле, что Зеленский не является легитимным, встреча на уровне лидеров Украины и РФ не представляется реалистичной. "Однако при условии изменения геополитической ситуации, когда Трамп сможет отвлечься от своей иранской операции или когда у него не останется внешнеполитических козырей, он может активизироваться в нашем направлении, потому что довыборы в Конгресс никто не отменял и какие-то глобальные успехи ему крайне нужны. Он, кстати, сам сделал украинскую карту козырной — его же никто не тянул за язык голословно заявлять, что он непременно прекратит эту войну. А это обещание засело в головах американского избирателя", — заключает Олег Лесной, подчеркивая при этом готовность Украины "говорить хоть с чертом лысым" для прекращения войны.

Почему Путин будет избегать встречи с глазу на глаз с Зеленским

Политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун, анализируя в разговоре с Фокусом новую инициативу президента Украины о встрече с Путиным, отмечает следующее: "Наше государство сейчас находится в такой дипломатической позиции, когда любым способом нужно возвращать внимание мирового сообщества к российско-украинской войне. Но очевидно, что сейчас Путин не согласится на встречу с Зеленским. Россияне почувствовали, что поймали благоприятный "нефтяной" момент, хотя при этом The New York Times на днях написала, что совсем недавно Путин был близок к пересмотру переговорного формата, в частности замены Дмитриева на другие фигуры", — акцентирует политолог.

По состоянию на сейчас, по убеждению Максима Джигуна, "Путин точно не хочет встречи с украинским президентом", потому что, во-первых, отсутствует давление со стороны американской администрации, а во-вторых, есть возможность зарабатывать деньги на нефти, подпитывая таким образом двигатель войны.

"Сейчас мы наблюдаем буквально идеальный момент для Путина для того, чтобы продолжать войну против Украины. Вообще, на данный момент сложилось очень много странных обстоятельств, которые точно играют не в нашу пользу. Дошло даже до того, что появились слухи о том, что средства по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — это механизм финансирования поставок оружия, позволяющий странам НАТО совместно покупать американское вооружение (ПВО, дроны, артсистемы) на основе приоритетных потребностей Украины — Фокус) будут направляться не в Киев, а на Ближний Восток", — подчеркивает политолог.

По мнению эксперта, сейчас мир находится на пороге переформатирования глобальной архитектуры безопасности и своими "мирными" заявлениями, в том числе и о готовности прямого диалога с Путиным, президент Зеленский скорее посылает сигнал тем государствам, которые заинтересованы в украинском военном опыте и экспертизе.

Фото: Скриншот

"Украина, думаю, пришла уже к выводу, что с нынешними Соединенными Штатами рассчитывать на какое-то партнерство не приходится. Поэтому Украина активно ищет возможности выстраивания действенного формата контакта с реально заинтересованными в серьезном сотрудничестве государствами. И я не удивлюсь, что нынешняя поездка Зеленского в Саудовскую Аравию трансформируется в конце концов в какие-то системные стратегические договоренности. Так или иначе, но наша задача как государства сегодня — зацепиться за жизнь и минимизировать потери от очень непоследовательной и неоднозначной политики американского президента", — резюмирует Максим Джигун.

Какую комбинацию, прикрываясь дипломатией, может разыграть Путин

В то же время политолог Олег Постернак считает, что, настаивая на встрече с Путиным, президент Владимир Зеленский стремится "лишний раз подсветить", что именно глава Кремля является главным мотиватором продолжения боевых действий.

Эксперт: "Для прекращения войны сейчас уже мало желания самого Путина"

"Зеленскому очень важно подчеркнуто публично показывать, что эта война продолжается из-за Путина. Кроме того, такие тактические шаги важны в смысле передачи важных сигналов нашим международным партнерам", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

"Украина снова и снова показывает, что она не является тем государством, которое нивелирует мирный трек. Наоборот, Зеленский демонстрирует готовность ко всяким жертвам, в том числе к личному разговору с Путиным ради того, чтобы показать, что Украина имеет мироцентрическую настроенность. То есть мы сейчас видим определенную информационно-психологическую игру. В любом случае я не считаю, что встреча Зеленского и Путина может остановить эту войну. Те, кто так думает, стремится не видеть корень проблемы между Украиной и Россией. Более того, для прекращения войны сейчас уже мало желания самого Путина", — отмечает Олег Постернак.

Эксперт между тем считает вполне реалистичным сценарий, когда под "мирным соусом" россияне сделают паузу в плане прекращения огня, а тогда, предварительно проведя мобилизацию, продолжат действия на украинском фронте и совершат при этом нападение на страны Балтии.