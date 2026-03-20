5 вызовов и рисков от Зеленского: какие проблемы перед новым мирным раундом озвучил президент и что делать

Учитывая ряд субъективных, в том числе внутренне европейских факторов, Россия получает все больше преимуществ в процессе мирного урегулирования, заявляет президент Владимир Зеленский. Действительно ли это так и каким образом можно минимизировать вероятные угрозы перед субботней встречей делегаций в США, выяснял Фокус.

Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда отправилась в США, где в грядущую субботу, 21 марта, запланирована встреча.

"Переговорная пауза была, время ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Мы подробно говорили о переговорах и с Умеровым, и с Кириллом Будановым, и с Давидом Арахамией. Также во встречах будет участвовать Сергей Кислица. Наш приоритет — сделать все для возможности достойного мира. И я благодарю всех, кто с этим помогает", — подчеркнул президент, добавив, что сейчас есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров, то есть по линии Киев-Вашингтон-Москва.

Отдельно глава государства отметил, что на днях секретарь СНБО Рустем Умеров посетил ведущие страны Ближнего Востока и имеет понимание, какие договоренности можно с ними заключить.

Какие пять рисков для Украины на данном этапе видит Зеленский

Собственно перед тем, как анонсировать очередную "мирную" встречу в Соединенных Штатах в своем обращении к участникам заседания Европейского совета в четверг, 19 марта, Владимир Зеленский озвучил ключевые угрозы, которые могут усилить позицию РФ на переговорах по установлению мира в Украине.

"От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", — отметил президент.

В дальнейшем же глава государства очертил 5 угроз, которые могут ощутимо повысить дипломатические позиции Кремля в дальнейшем процессе мирного урегулирования.

В частности, первый риск, по словам Зеленского, заключается в том, что "россияне видят активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и они могут подумать, что Украина столкнется с нехваткой таких ракет".

Важно

Ловушка для Трампа: как Зеленский обыграл президента США в Персидском заливе

Зато вторая опасность для Киева, отметил нынешний хозяин Банковой, кроется в том, что 20-й пакет санкций ЕС против России находится в тупике: "Он (очередной пакет антироссийских рестрикций — Фокус) мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру".

Третьей угрозой вероятного усиления российских дипломатически-переговорных позиций президент Украины назвал то, что официальный Вашингтон смягчил некоторые санкции против России, "и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина".

Четвертым вызовом для воюющей Украины Владимир Зеленский назвал тот факт, что уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Киева от Европы — пакет поддержки на сумму 90 млрд евро на текущий 2026-й и следующий год. "А это для нас критически важно, поскольку это ресурс для защиты жизней", — акцентировал он.

Наконец, 5-й пункт шорт-листа антиукраинских вызовов Владимир Зеленский сформулировал следующим образом: "К сожалению, даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли поддержка (от Евросоюза — Фокус) вообще разблокирована".

Как и почему европейцы фактически подыгрывают Путину

Зависший вопрос европейской финансовой поддержки для Украины действительно крайне насущный и действительно бьет по переговорным позициям Киева, отмечает в разговоре с Фокусом ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Венгрия длительное время блокирует выделение Украине средств ЕС и это для нас большая проблема. Но хотел бы напомнить, что в части 3-й статьи седьмой Амстердамского соглашения прописан механизм того, как лишить ту или иную страну ЕС права голоса и соответственно права вето. Инициатором задействования этого рычага может быть Европарламент, где ранее уже голосовали за лишение Венгрии права голоса. Почему сейчас ЕС буксует и не делает этого — большой вопрос", — подчеркивает эксперт, добавляя при этом, что страны ЕС могут и в индивидуальном порядке предоставить займы Украине.

"То есть существует как минимум два варианта, как можно обойти Орбана, поэтому европейцев действительно нужно "будить", чтобы они двигались в этом направлении, потому что этот и другие факторы порождают конспирологические теории о том, что США давили на Украину относительно ее капитуляции для того, чтобы снять с России санкции и начать действия на Ближнем Востоке, а потом все, что мировая экономика недополучит (нефть, газ и удобрения) предоставит РФ. По меньшей мере с капитуляцией у Трампа и компании ничего не получилось, но рисков для нас меньше пока действительно не стало и здесь можно согласиться с президентом Зеленским", — констатирует Иван Ус.

Пробуксовку финансовой поддержки Киеву со стороны ЕС аналитик объясняет следующим образом: "К большому сожалению, должны признать, что европейские элиты прогнили и, как по мне, они уже (или пока) не способны принимать жесткие решения и рискуют потерять проект единой Европы. Сейчас Венгрия, Словакия, то есть страны, которые не являются основными игроками в экономическом смысле, делают погоду в ЕС. Это, знаете, все равно что если бы к вам приехал бедный родственник, вы выделили бы ему комнату, а он начал бы говорить, какой должна быть мебель, обои и так далее во всей вашей квартире".

Важно

Ближневосточный магнит: маргинализирует ли иранский конфликт вопрос войны в Украине

Несмотря на анонсированную на 21 марта встречу в США, эксперт считает, что приоритетом номер один для Белого дома все еще остается ближневосточный вопрос "и Трамп на самом деле сейчас думает не о российско-украинской войне, а о том, как ему не получить третий импичмент".

Зато европейцы, резюмирует Иван Ус, не готовы стукнуть кулаком по столу и "приструнить Орбана с его прихотями".

В общем, "деградация ЕС", отмечает эксперт, привела к целому пласту проблем. При этом просвета в данном направлении аналитик не видит: "Что-то мне подсказывает, что даже в ситуации, когда, допустим, российские войска будут входить на территорию ЕС, там просто будут отмахиваться и говорить, мол, эти страны уже не в Евросоюзе и нас это все не волнует".

Какие факторы привели к позиционным потерям Украины

В отличие от Ивана Уса, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что ряд вызовов, перед которыми сейчас оказалась Украина, спровоцировал сам Киев.

"К большому сожалению, Владимир Зеленский приложился к проблемам, которые накануне мирных переговоров в США сам и озвучил. В частности, он начал атаковать Орбана и пусть это было вполне заслуженно, но это выходило за пределы дипломатического протокола. И таким образом, Орбан получил повод блокировать выделение нам финансов со стороны ЕС, потому что до этого инцидента кредит был согласован", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

Эксперт констатирует, что сейчас в Европе сложился "негативный для нас консенсус" относительно того, что Украина должна выполнить все требования для продвижения по пути евроинтеграции, хотя еще совсем недавно рассматривалась возможность фактического вступления Киева в ЕС "авансом с последующим подтягиванием необходимых требований постфактум".

"Проблема заключается в том, что Украина провалила все сроки и обязательства перед Европейским Союзом и теперь в ЕС доминирует опасение, что у нас не будет сдвигов с точки зрения реформ и многих требований Европы. Украина, к сожалению, не является хорошим учеником и сегодня Молдова нас уже очень серьезно обошла, хотя мы были лидерами в евроинтеграции. Только в прошлом году мы недополучили 4,5 млрд евро по программе Ukrainian Facility, потому что многое с треском провалили при том, что нам выставляли гораздо более облегченные требования чем всем остальным предыдущим кандидатам. С другой стороны, тот же стопроцентно пророссийский Орбан является огромным вызовом для ЕС, поскольку разрушает его изнутри", — акцентирует Александр Леонов.

В то же время эксперт отмечает, что глобальный кризис, который сейчас формируется из-за ближневосточного конфликта, является испытанием, в том числе, и для Евросоюза. Совпадение выше обозначенных факторов, заключает Александр Леонов, и привело к тому, что на порог новых мирно-переговорных раундов о прекращении российско-украинской войны Киев действительно заходит далеко не с лучших позиций.