Болевая точка Путина: что, несмотря на подыгрывание Трампа, может побудить Москву к прекращению войны

Учитывая экономические риски и вызовы Путин всерьез рассматривает прекращение полномасштабной войны против Украины, сообщают влиятельные западные медиа. Действительно ли это так, и действительно ли денежный фактор может на определенном этапе побудить Кремль к завершению агрессивной фазы противостояния с Киевом в условиях, когда США, по словам президента Зеленского избрали тактику давления на Украину, выяснял Фокус.

Администрация Трампа предлагает Украине свои гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей, — заявляет президент Владимир Зеленский. Сейчас, как отметил глава государства в интервью Reuters, президент США Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, а не на Россию, в вопросах завершения войны. Он также добавил, что американская сторона готова завершить оформление документа о гарантиях безопасности только при согласии Украины выйти из Донбасса.

По состоянию на сейчас, считает нынешний глава Банковой, Россия, которая требует вывода украинских войск с востока, делает ставку на то, что Соединенные Штаты потеряют интерес к мирным переговорам и в конце концов выйдут из них.

Владимир Зеленский считает, что Россия делает ставку на то, что США потеряют интерес к мирным переговорам и в конце концов выйдут из них

Между тем ситуация вокруг мирного урегулирования меняется достаточно динамично. В частности, о том, что совсем недавно Российская Федерация оказалась перед риском серьезного экономического кризиса, и это могло подтолкнуть Путина к переосмыслению войны против Украины, сообщает The New York Times (NYT). "Особенно показательной стала ситуация с нефтью, которую Россия была вынуждена продавать со значительным дисконтом, что больно ударило по ключевым доходам государства. В таких условиях Владимир Путин, который ранее фактически игнорировал экономические предостережения, начал внимательнее прислушиваться к ситуации. В его окружении заговорили о том, что экономические трудности могут заставить Кремль хотя бы частично пересмотреть свою позицию по войне и задуматься над вариантами переговоров. Эти настроения подкреплялись и разговорами о кадровых изменениях. Среди возможных фигур, которые могли бы получить большее влияние в переговорах, называли Игоря Сечина — одного из ближайших к Путину людей. Параллельно ходили слухи о потенциальной перезагрузке правительства, которая могла затронуть и премьера Михаила Мишустина. Все это выглядело как подготовка к возможному политическому маневру", — констатирует NYT.

Пока что очерченный сценарий, по данным издания, потерял актуальность ввиду "стремительных изменений на Ближнем Востоке".

"Однако даже в самой России далеко не все верят в долговременность такого облегчения. В политических и деловых кругах предполагают, что эффект от внешних факторов может оказаться кратковременным, а санкционное давление со временем вернется. Кажется, что вскоре г-ну Путину придется сделать важный выбор: либо согласиться на определенную форму деэскалации в Украине, потенциально включая прекращение войны, либо двигаться в противоположном направлении — усилить контроль по всем направлениям, вплоть до точки новой мобилизации. Невозможно предсказать, какое решение примет Путин, но большим фактором будет то, продолжат ли Соединенные Штаты вести собственную войну", — заключает The New York Times.

В последнее время появляется информация о так называемых ночных заседаниях Путина с представителями экономического властного блока РФ, отмечает в разговоре с Фокусом ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"На этих ночных заседаниях на самом деле поднимается вопрос очень-очень глубокого кризиса в российской экономике. Еще год назад представители экономического блока РФ говорили о необходимости сокращения расходов в целом, а сейчас они отмечают необходимость сокращения расходов конкретно на оборону. То есть, уже четко говорится о том, что ведение войны против Украины — это та проблема, из-за которой Россия сейчас имеет бюджетный дефицит в размере 3,4 триллиона рублей. А они, подчеркиваю, на год планировали себе дефицит в 3,8 трлн руб., а здесь 3,4 за два месяца и это при том, что россияне сейчас действительно больше зарабатывают на нефти. Это действительно для них огромная проблема. Другое дело, что действительно сейчас Трамп сосредоточен на Иране и параллельно давит на Украину, что играет против нас", — подчеркивает аналитик.

Впрочем, как ни крути, а бюджетный российский дефицит априори не может испариться сам по себе, говорит эксперт, но вариантов решения проблемы у Путина немного: "Завершить войну в Украине — это идеальный вариант, но лично я не уверен, что психологически глава Кремля готов это сделать, потому что, как только он это сделает, сразу возникнет логичный вопрос, а зачем он это собственно начинал. Поэтому Путин хочет продолжать войну. Конечно, он мечтает, что цена на нефть будет $250 за баррель, но мы видим, что сейчас она пошла под сотню. То есть эта тенденция, скажем так, отнюдь не намекает на перспективу россиян заработать больше денег. А если больше не заработают — соответственно нужно будет делать секвестр бюджета с одной стороны и подходить более серьезно к мирному процессу — с другой".

Эксперт: "Владимир Путин, который ранее фактически игнорировал экономические предостережения, начал внимательнее прислушиваться к ситуации"

В общем, оценивая нынешние экономические риски в России, предполагает Иван Ус, путинское окружение "может включить сценарий Чаушеску".

"Напомню, когда убили Чаушеску, люди, которые собственно создавали его систему по факту сказали: "Мы же здесь не при делах, мы же его грохнули, поэтому давайте начнем все сначала с чистого листа. Так может быть и с Путиным, который сейчас чувствует себя более-менее спокойно из-за позиции Трампа. Но все очень быстро меняется", — резюмирует эксперт.

В то же время исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом констатирует: "На самом деле иранская история и нынешнее давление Трампа на Украину являются весомыми ситуативными факторами, в то время как экономический фактор является чрезвычайно важным и он действительно может побудить Путина к поиску выхода из российско-украинской войны. Например, инциденты с теневым танкерным флотом РФ и недавний безумный дисконт на российскую нефть ввел в шок российское руководство, потому что цена на черное золото на отгрузке была меньше себестоимости ее добычи. Все это, думаю, действительно очень сильно ударило по российскому бюджету и побудило руководство РФ искать варианты, как минимум, заморозки войны с Украиной".

Особый акцент политолог делает на информации, касающейся вероятных кадровых рокировок во властной российской вертикали: "По информации западных медиа, Игорь Сечин рассматривался Путиным в качестве ключевой фигуры, ответственной за мирные переговоры. А Сечин — это человек из условной корпорации "Россия". То есть, это фигура, которая имеет серьезное количество политических акций в путинском режиме. Поэтому, если Сечин выйдет в публичную плоскость, это будет свидетельствовать о серьезных намерениях Кремля по завершению войны в Украине".

Но по состоянию на сейчас, отмечает политолог, Путин, почувствовав определенное санкционное облегчение, получил стимул для продолжения войны. "Москва, среди прочего, делает ставку и на то, что продолжение иранского конфликта заставит европейцев пересмотреть свои позиции по покупке российской нефти и газа. А мы не должны забывать, что именно европейский рынок является главным для РФ и до войны россияне получали 70% прибыли от продажи всех энергоносителей именно в Европе", — констатирует Александр Леонов.

При этом, по мнению эксперта, в Кремле действительно могли рассматривать вопрос окончания войны в Украине. И, акцентирует эксперт, немало важную роль в этом процессе играет Поднебесная: "Китай сейчас ведет активные переговоры с Европой и если КНР увидит возможности продать интересы России ради своих — он это сделает, не задумываясь".

Эксперт: "Путин, почувствовав определенное санкционное облегчение, получил стимул для продолжения войны"

В целом, считает Александр Леонов, несмотря на ситуативное давление Трампа на Украину, у Кремля завершаются возможности получения мирного соглашения на лучших для себя условиях, поскольку Европа, несмотря на выходки венгерских властей, предоставит таки Киеву поддержку в 90 миллиардов евро. Именно эта достаточно ощутимая финансовая европейская подушка, заключает эксперт, является определенной гарантией стабильности для Украины, тогда как у России таких "якорей" пока нет в принципе.