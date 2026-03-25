Террор как норма: почему Путин идет на эскалацию, усиливая ракетно-дроновые атаки на Украину

После недавних переговоров по мирному урегулированию в Майами, президенты Зеленский и Трамп выразили диаметрально противоположные позиции относительно прекращения войны РФ против Украины. Почему оценки руководителей Банковой и Белого дома максимально расходятся и что подпитывает Кремль в его ракетно-дроновом терроре, выяснял Фокус.

Несмотря на новые массированные атаки Российской Федерации на украинскую гражданскую инфраструктуру, президент США в очередной раз выразил уверенность, что Киев и Москва "очень близки" к тому, чтобы закончить войну. Такое заявление Дональд Трамп озвучил накануне во время брифинга в Белом доме. Также нынешний хозяин Овального кабинета отметил, что хотел бы, чтобы руководители Банковой и Кремля "наконец сели за стол переговоров и заключили соглашение".

"Думаю, они уже близки к этому, но я так говорю уже давно. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были бы быть сложнее этой. Эта должна была бы быть самой легкой", — добавил американский лидер. Он также повторил ранее озвученный тезис о том, что Зеленский и Путин — "это два человека, которые действительно ненавидят друг друга".

Відео дня

"Ненависть не способствует заключению сделок", — резюмировал Трамп, мнение которого абсолютно диссонирует с позицией украинского коллеги.

В частности, Владимир Зеленский, комментируя очередной ракетно-дроновой террор со стороны РФ, подчеркнул: "Масштаб атаки свидетельствует очень четко, что нет у России намерения реально заканчивать эту войну. А если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру".

Почему именно сейчас Путин усилил ракетно-дроновые атаки на Украину

Своими новыми ракетно-дроновыми атаками на Украину Россия в очередной раз наглядно демонстрирует, что не собирается прекращать войну, убежден политолог Владимир Фесенко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Для тех, кто придирчиво следит за ситуацией, имитационные "мирные" движения россиян были понятны сразу, но сейчас ударами по Львову, роддому в Ивано-Франковске это лишь лишний раз подтверждается. То есть, россияне не готовы к переговорам, которые модерируют США. Именно Соединенные Штаты определяют формат, интенсивность переговоров, но очень показательно, что РФ не хочет говорить именно с Украиной".

Сейчас российская сторона, считает политолог, давит на США с тем, чтобы американцы заставили Украину выйти из Донбасса "и именно в этом кроется вся тактика и стратегия россиян в так называемых мирных переговорах".

"Следует понимать, что самоуверенность россиян у них в крови — это часть имперского мышления. Они пренебрежительно относятся ко всем, кого считают более слабыми", — констатирует Владимир Фесенко.

Моделируя дальнейшую траекторию мирно-переговорного трека, эксперт замечает: "По состоянию на сейчас американцы вернулись к ранее апробированной тактике: отдельно говорят с россиянами и отдельно с нами. Это не хорошо и не плохо. Это называется челночной дипломатией. Когда США видят, что есть смысл и шанс трехсторонних переговоров, они оперативно включаются. Ну, а сейчас они почувствовали кризис в переговорном процессе и поэтому снова "заморозили" формат Киев-Вашингтон-Москва".

Ключевая проблема, акцентирует политолог, сейчас заключается в том, что россияне вообще не хотят всерьез договариваться о прекращении войны на компромиссных началах и в дальнейшем их "аппетиты" будут только расти: "Если мы сейчас пойдем на уступки по Донбассу, россияне будут выдвигать следующие требования — еще более жесткие, чем сейчас".

Действительно ли мирно-переговорная "карта" является лишь декорацией

Циничные удары России, нанесенные, в частности по центру Львова во вторник, 24 марта являются "однозначно" фактором создания давления на Украину с целью расшатывания внутригосударственной ситуации. Такое мнение в разговоре с Фокусом высказал политолог Дмитрий Левусь.

"Таким образом россияне стремятся продемонстрировать, что Украина вроде бы не способна защитить себя от ударов РФ на фоне явных пропущенных ударов от Украины, в частности по нефтяному терминалу в Приморске. То есть, они пытаются маскировать реальное положение дел и свои тактические поражения", — отмечает эксперт.

В контексте переговорного процесса удары РФ 24 марта, считает Дмитрий Левусь, были необходимы Москве для того, чтобы "всякие Дмитриевы и в дальнейшем нашептывали в ушки Виткоффа то, что у Украины будто нет карт".

"Российские инсинуации, на мой взгляд, вряд ли существенно изменят ситуацию с переговорным процессом и, как по мне, пока вообще нет никаких оснований считать, что что-то можно решить дипломатическим путем. Все будет решаться на поле боя. При этом сейчас россияне уверены, что за циничные удары по гражданской инфраструктуре Украины им ничего не будет — никакой ответственности и наказания", — заключает Дмитрий Левусь.

Чем обусловлена террористическая дерзость россиян

В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом констатирует: "Стоит отметить, что еще перед нынешней встречей в Майами россияне общались с Виткоффом и Кушнером. Только это формально подавалось, как работа экономической подгруппы, где присутствовал, в частности, Дмитриев. Именно тогда, по слухам россияне выдвинули условие, чтобы американцы перестали предоставлять Украине разведданные, в обмен на что они прекратят помощь Ирану. Впрочем, если говорить именно о сегодняшнем дне, то с политической точки зрения все эти массированные обстрелы 24 марта являются, во-первых, наглядной демонстрацией России своего нежелания останавливать войну, а во-вторых, попыткой давить на украинских граждан психологически. Цель психологического давления — увеличить количество людей, которые своей позицией будут осуществлять давление на Банковую".

Апеллируя к недавно обнародованному социологическому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), эксперт отметил: "Свежий соцопрос показал, что на гипотетический вопрос на гипотетическом референдуме о готовности к территориальным компромиссам многие респонденты ответили положительно. Эти данные потом активно использовал Дмитриев в своей внешней коммуникации. Сейчас россияне делают все, чтобы число "компромиссных" украинцев росло".

По убеждению политолога, кроме собственно психологического давления на украинцев и атак исключительно на гражданскую инфраструктуру, Кремль стремится "перевести стрелки внимания российского общества".

"Дело в том, что в течение последних нескольких месяцев объективно украинцы запустили по российской территории чуть ли не в два раза больше дронов, чем РФ запускала по нам. То есть у россиян есть серьезное недовольство как раз тем, что война пришла к ним. Кроме того, есть недовольство шагами тамошней власти по блокированию Telegram и ряда других сервисов, а также уничтожением домашних животных в Сибири. Одним словом, есть немало накопительных событий, которые побуждают власть РФ показывать силу, что она и делает через террор украинского народа", — аргументирует Игорь Чаленко.

Между тем россияне, отмечает политолог, демонстрируют свою дерзость, в том числе из-за ситуации в Иране. В частности, руки Москве, считает эксперт, развязывает тот факт, что сам Трамп угрожал атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру. Таким образом, подчеркивает политолог, даже своим соответствующим анонсом президент США по факту отбеливал преступления россиян в Украине.

"Еще один важный момент заключается в следующем. На заседании Совбеза ООН относительно российских ракетно-дронных атак на Украину ничего серьезного не принято — звучат просто заявления для того, чтобы сотрясти воздух", — говорит эксперт. В результате, заключает Игорь Чаленко, россияне, понимая, что им за их преступления ничего "не светит", воплощают на практике антиукраинский террор, руководствуясь неписаным правилом о том, что безнаказанность априори порождает вседозволенность.