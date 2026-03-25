Путин планировал завершить войну в Украине, но "конфликт в Иране все изменил", — NYT

В начале 2026 года Кремль оказался перед риском серьезного экономического кризиса, и это могло подтолкнуть главу РФ к переосмыслению войны против Украины. Однако стремительные изменения в мировой политике, в частности эскалация на Ближнем Востоке, фактически сняли с Москвы часть давления и изменили ее расчеты.

Как пишет The New York Times, еще на старте года в России стремительно падали доходы бюджета, сокращалось производство, бизнес терял доступ к кредитам из-за заоблачных ставок, а риски массовых банкротств только росли. Особенно показательной стала ситуация с нефтью, которую Россия была вынуждена продавать со значительным дисконтом, что больно ударило по ключевым доходам государства.

В таких условиях глава РФ Владимир Путин, ранее фактически игнорировавший экономические предостережения, в феврале начал внимательнее прислушиваться к ситуации. В его окружении заговорили о том, что экономические трудности могут заставить Кремль хотя бы частично пересмотреть свою позицию по войне и задуматься над вариантами переговоров.

Эти настроения подкреплялись и разговорами о кадровых изменениях. Среди возможных фигур, которые могли бы получить большее влияние в переговорах, называли Игорь Сечин — одного из ближайших к Путину людей. Параллельно ходили слухи о потенциальной перезагрузке правительства, которая могла задеть и премьера Михаила Мишустина. Все это выглядело как подготовка к возможному политическому маневру.

Впрочем, этот сценарий быстро потерял актуальность, и после резкого обострения ситуации вокруг Ирана и гибели верховного лидера Али Хаменеи мировые цены на нефть стремительно пошли вверх, и эти изменения вернули России ощутимый финансовый ресурс. Одновременно выросли доходы от экспорта, а глобальные проблемы с продовольствием повысили спрос на российские удобрения.

Не менее важным для Кремля стало и то, что внимание Соединенных Штатов переключилось на Ближний Восток. В частности, это не только ослабило фокус на войне в Украине, но и потенциально сократило объемы помощи Киеву. К тому же в Москве рассчитывают на внутренние политические колебания в США, которые могут повлиять на позиции Дональд Трамп и общий курс Вашингтона.

В то же время даже в самой России не все верят в долговременность такого облегчения. В политических и деловых кругах предполагают, что эффект от внешних факторов может оказаться кратковременным, а санкционное давление со временем вернется.

"Кажется, что вскоре господину Путину придется сделать важный выбор: либо согласиться на определенную форму деэскалации в Украине, потенциально включая прекращение войны, либо двигаться в противоположном направлении — усилить контроль по всем направлениям, вплоть до точки новой мобилизации. Невозможно предсказать, какое решение примет господин Путин. Но большим фактором будет то, продолжит ли Америка вести собственную войну", — говорится в статье.

Ранее издание Fortune писало, что главную выгоду из конфликта США и Израиля против Ирана получил глава РФ Владимир Путин. Благодаря росту цен на нефть и временному ослаблению санкций Россия смогла значительно пополнить государственные доходы, которые Кремль может использовать для финансирования войны против Украины.

Кроме того, Фокус писал, что США сейчас давят на Украину относительно отвода войск из Донецкой области, и Россия поддерживает эту позицию. Если переговоры не продвинутся, Вашингтон может прекратить участие в них и переключиться на Ближний Восток.