Путін планував завершити війну в Україні, але "конфлікт в Ірані все змінив", — NYT

На початку 2026 року Кремль опинився перед ризиком серйозної економічної кризи, і це могло підштовхнути главу РФ до переосмислення війни проти України. Однак стрімкі зміни у світовій політиці, зокрема ескалація на Близькому Сході, фактично зняли з Москви частину тиску і змінили її розрахунки.

Як пише The New York Times, ще на старті року в Росії стрімко падали доходи бюджету, скорочувалося виробництво, бізнес втрачав доступ до кредитів через захмарні ставки, а ризики масових банкрутств лише зростали. Особливо показовою стала ситуація з нафтою, яку Росія була змушена продавати зі значним дисконтом, що боляче вдарило по ключових доходах держави.

У таких умовах глава РФ Володимир Путін, який раніше фактично ігнорував економічні застереження, у лютому почав уважніше дослухатися до ситуації. У його оточенні заговорили про те, що економічні труднощі можуть змусити Кремль хоча б частково переглянути свою позицію щодо війни і замислитися над варіантами переговорів.

Ці настрої підкріплювалися й розмовами про кадрові зміни. Серед можливих фігур, які могли б отримати більший вплив у переговорах, називали Ігор Сєчін — одного з найближчих до Путіна людей. Паралельно ширилися чутки про потенційне перезавантаження уряду, яке могло зачепити і прем’єра Михайло Мішустін. Усе це виглядало як підготовка до можливого політичного маневру.

Втім, цей сценарій швидко втратив актуальність, і після різкого загострення ситуації навколо Ірану і загибелі верховного лідера Алі Хаменеї світові ціни на нафту стрімко пішли вгору, і ці зімни повернули Росії відчутний фінансовий ресурс. Одночасно зросли доходи від експорту, а глобальні проблеми з продовольством підвищили попит на російські добрива.

Не менш важливим для Кремля стало і те, що увага Сполучених Штатів переключилася на Близький Схід. Зокрема, це не лише послабило фокус на війні в Україні, а й потенційно скоротило обсяги допомоги Києву. До того ж у Москві розраховують на внутрішні політичні коливання у США, які можуть вплинути на позиції Дональд Трамп та загальний курс Вашингтона.

Водночас навіть у самій Росії не всі вірять у довготривалість такого полегшення. У політичних і ділових колах припускають, що ефект від зовнішніх факторів може виявитися короткочасним, а санкційний тиск з часом повернеться.

"Здається, що незабаром пану Путіну доведеться зробити важливий вибір: або погодитися на певну форму деескалації в Україні, потенційно включаючи припинення війни, або рухатися в протилежному напрямку — посилити контроль за всіма напрямками, навіть до точки нової мобілізації. Неможливо передбачити, яке рішення прийме пан Путін. Але великим фактором буде те, чи продовжить Америка вести власну війну", — йдеться в статті.

