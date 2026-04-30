Інвестиція, а не благодійність: Пентагон розблокував $400 млн допомоги Україні

$400 мільйонів військової допомоги, виділення яких було схвалено Конгресом і підписано законом кількома місяцями раніше, тільки зараз розблокував Пентагон.

Про це напередодні заявив міністр війни США Піт Гегсет під час слухань у Комітеті зі збройних сил Палати представників, повідомляє Kyiv Post.

Питання виникло під час обговорення запиту Пентагону на бюджет на 2027 фінансовий рік, коли законодавці ставили представникам оборонного відомства запитання про те, чому допомога Україні, затверджена Конгресом, досі не надана.

За інформацією ресурсу, виділення коштів відбулося після того, як сенатор-республіканець від штату Кентуккі Мітч Макконнелл у статті у Washington Post розкритикував Пентагон за те, що там уже кілька місяців "припадає пилом" допомога Україні

Політик заявив, що Конгрес санкціонував вище озвучену суму на Ініціативу з надання безпекової допомоги Україні на кожний із наступних двох років, і що асигнатори повністю профінансували цей захід на 2026 фінансовий рік за широкої підтримки.

Макконнелл підкреслив, що $400 мільйонів допомоги — це не благодійність, а "інвестиція в безпеку України", маючи на увазі досвід нашої країни у використанні дронів і протидії їм.

Дісталося від сенатора і політичному управлінню Міністерства війни під керівицтвом заступника міністра Елбріджа Колбі. Макконнелл звинуватив його в нездатності пояснити затримку виділення коштів.

"Схоже, для Колбі це не перший подібний випадок. Минулого року, як повідомляється, саме він стояв за рішенням призупинити постачання зброї до Києва — рішенням, яке, за словами одного джерела, застало президента Дональда Трампа "зненацька". Колбі також визначив, що безпекова допомога Україні та союзникам Америки по НАТО в Прибалтиці у сфері безпеки є "марнотратною", і виключив ці давні зусилля з бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік. Республіканська більшість не погодилася і відновила фінансування", — пише він.

Сенатор констатує, що в перші два роки повномасштабної війни підтримка України призвела до інвестицій в оборонно-промислову базу США на мільярди доларів.

Тим часом глава Білого дому продовжує дорікати попереднику Джо Байдену за щедру допомогу Україні. Так, у березні він звинуватив адміністрацію Байдена в надмірному постачанні зброї Україні та заявив, що це послабило запаси озброєнь Сполучених Штатів.

Також він стверджував, що сотні мільярдів доларів було витрачено на підтримку України, і в його заявах найчастіше фігурує цифра в $350 мільярдів.

Нагадаємо, представник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ і американські компанії нібито втрачають гроші, які могли б заробити, якби Вашингтон не прив'язував економічну співпрацю з Кремлем до врегулювання війни в Україні.