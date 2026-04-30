$400 миллионов военной помощи, выделение которых было одобрено Конгрессом и подписано законом несколькими месяцами ранее, только сейчас разблокировал Пентагон.

Об этом накануне заявил министр войны США Пит Хегсет во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, сообщает Kyiv Post.

Вопрос возник во время обсуждения запроса Пентагона на бюджет на 2027 финансовый год, когда законодатели задавали представителям оборонного ведомства вопросы о том, почему помощь Украине, утвержденная Конгрессом, до сих пор не предоставлена.

По информации ресурса, выделение средств произошло после того, как сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл в статье в Washington Post раскритиковал Пентагон за то, что там уже несколько месяцев "пылится" помощь Украине

Политик заявил, что Конгресс санкционировал выше озвученную сумму на Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на каждый из следующих двух лет, и что ассигнаторы полностью профинансировали эту меру на 2026 финансовый год при широкой поддержке.

Макконнелл подчеркнул, что $400 миллионов помощи — это не благотворительность, а "инвестиция в безопасность Украины", имея в виду опыт нашей страны в использовании дронов и противодействии им.

Досталось от сенатора и политическому управлению Министерства войны под руководством заместителя министра Элбриджа Колби. Макконнелл обвинил его в неспособности объяснить задержку выделения средств.

"Похоже, для Колби это не первый подобный случай. В прошлом году, как сообщается, именно он стоял за решением приостановить поставки оружия в Киев — решением, которое, по словам одного источника, застало президента Дональда Трампа "врасплох". Колби также определил, что помощь Украине и союзникам Америки по НАТО в Прибалтике в сфере безопасности является "расточительной", и исключил эти давние усилия из бюджетного запроса на 2026 финансовый год. Республиканское большинство не согласилось и восстановило финансирование", — пишет он.

Сенатор констатирует, что в первые два года полномасштабной войны поддержка Украины привела к инвестициям в оборонно-промышленную базу США на миллиарды долларов.

Тем временем глава Белого дома продолжает попрекать предшественника Джо Байдена в щедрой помощи Украине. Так, в марте он обвинил администрацию Байдена в чрезмерных поставках оружия Украине и заявил, что это ослабило запасы вооружений Соединенных Штатов.

Также он утверждал, что сотни миллиардов долларов были потрачены на поддержку Украины, и в его заявлениях чаще всего фигурирует цифра в $350 миллиардов.

Напомним, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ и американские компании якобы теряют деньги, которые могли бы заработать, если бы Вашингтон не привязывал экономическое сотрудничество с Кремлем к урегулированию войны в Украине.