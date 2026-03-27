Песков призвал США "не терять прибыли" из-за войны в Украине

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ и американские компании якобы теряют деньги, которые могли бы заработать, если бы Вашингтон не привязывал экономическое сотрудничество с Кремлем к урегулированию войны в Украине.

У Путина в очередной раз пытаются убедить администрацию Трампа начать зарабатывать, а не ждать мира в Украине. Об этом пишет Reuters.

"Американская сторона всю ситуацию привязывает к урегулированию вокруг Украины. Мы считаем, что это неправильно", — заявил спикер Владимира Путина.

Также он сказал, что якобы возможности для взаимодействия в торгово-экономической сфере между странами постоянно обсуждаются.

"Мы теряем время, и американские компании, так же как и наши, теряют прибыли, которые они уже могли бы получать", — заявил Песков.

По его словам, у России и США есть много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Переговоры о мире: что известно

Напомним, что 25 марта президент Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп давит на Украину. Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности, необходимые для заключения мирного соглашения, только при условии передачи всей территории Донбасса под контроль России.

Американский лидер стремится быстро положить конец войне в Украине, и поэтому выбрал именно такую стратегию для урегулирования конфликта, считает президент.

Также в этом интервью президент Зеленский рассказал, что россияне пытались шантажировать США, предлагая прекратить помогать Ирану, если Вашингтон согласится лишить Украину доступа к своим разведывательным данным.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в войне России против Украины может постепенно стабилизироваться. Он также выразил мнение, что стороны приблизились к возможности завершения конфликта. Соответствующее заявление он сделал 26 марта.

Дональд Трамп во время открытого заседания своего кабинета министров прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине. По его словам, сейчас можно наблюдать определенное снижение напряжения.