Кремль шантажировал Вашингтон, предлагая "отрезать" Украину от разведданных США, — Зеленский

Россияне пытались шантажировать США, предлагая прекратить помогать Ирану, если Вашингтон согласится лишить Украину доступа к своим разведывательным данным.

Россия уверяла американскую сторону в готовности к прекращению предоставления разведывательной информации Тегерану при согласии на это условие. Об этом в интервью агентству Reuters 25 марта рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская разведка фиксирует доказательства того, что Россия продолжает помогать Ирану в противостоянии с США и Израилем, в частности предоставляя разведывательные данные. Зеленский сказал журналистам, что видел эти факты, однако дополнительных подробностей не стал раскрывать.

"У меня есть отчеты от наших спецслужб, которые свидетельствуют, что Россия делает это и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", — отметил президент.

Зеленский упомянул также о том, что некоторые иранские дроны, которые Тегеран применил для ударов по военным объектам США и союзников, содержат российские компоненты, что также свидетельствует о военной поддержке РФ Тегерану.

Президент не стал рассказывать, к кому РФ обращалась с этим шантажом.

Сама Москва отрицает помощь Ирану в противостоянии с США. Вашингтон заявлял, что получил заверения непосредственно от Кремля в этом в начале марта, когда обсуждался этот вопрос.

Стоит напомнить, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф 8 марта заявлял, что Вашингтон попросил Москву не передавать разведывательные данные Ирану. Однако в Белом доме предполагали, что даже если так происходит на самом деле, то это не слишком способствует успехам иранского режима.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Кремль передает часть своих технологий Тегерану, в частности те, что связаны с беспилотниками.