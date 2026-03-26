Кремль шантажував Вашингтон, пропонуючи "відрізати" Україну від розвідданих США, — Зеленський

Росіяни намагалися шантажувати США, пропонуючи припинити допомагати Ірану, якщо Вашингтон погодиться позбавити Україну доступу до своїх розвідувальних даних.

Росія запевняла американську сторону у готовності до припинення надання розвідувальної інформації Тегерану за погодження на цю умову. Про це в інтерв'ю агентству Reuters 25 березня розповів президент України Володимир Зеленський.

Українська розвідка фіксує докази щодо того, що Росія продовжує допомагати Ірану у протистоянні зі США та Ізраїлем, зокрема надаючи розвідувальні дані. Зеленський сказав журналістам, що бачив ці факти, однак додаткових подробиць не став розкривати.

"У мене є звіти від наших спецслужб, які свідчать, що Росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", — зазначив президент.

Зеленський згадав також про те, що деякі іранські дрони, які Тегеран застосував для ударів по військових об'єктах США та союзників, містять російські компоненти, що також свідчить на військову підтримку РФ Тегерану.

Президент не став розповідати, до кого РФ зверталася з цим шантажем.

Сама Москва заперечила допомогу Ірану у протистоянні зі США. Вашингтон заявляв, що отримав запевнення безпосередньо від Кремля у цьому на початку березня, коли обговорювалося це питання.

Варто нагадати, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 8 березня заявляв, що Вашингтон попросив Москву не передавати розвідувальні дані Ірану. Однак у Білому домі припускали, що навіть якщо так відбувається насправді, то це не надто сприяє успіхам іранського режиму.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Кремль передає частину своїх технологій Тегерану, зокрема ті, що пов'язані з безпілотниками.