Пєсков закликав США "не втрачати прибутки" через війну в Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ та американські компанії нібито втрачають гроші, які могли б заробити, якби Вашингтон не прив'язував економічну співпрацю з Кремлем до врегулювання війни в Україні.

У Путіна вкотре намагаються переконати адміністрацію Трампа почати заробляти, а не чекати миру в Україні. Про це пише Reuters.

"Американська сторона всю ситуацію прив’язує до врегулювання навколо України. Ми вважаємо, що це неправильно", — заявив речник Володимира Путіна.

Також він сказав, що нібито можливості для взаємодії в торговельно-економічній сфері між країнами постійно обговорюються.

"Ми марнуємо час, і американські компанії, так само як і наші, втрачають прибутки, які вони вже могли б отримувати", — заявив Пєсков.

За його словами, у Росії та США є багато можливостей для взаємовигідного співробітництва.

Переговори про мир: що відомо

Нагадаємо, що 25 березня президент Зеленський в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що на тлі конфлікту на Близькому Сході президент США Дональд Трамп тисне на Україну. Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки, необхідні для укладення мирної угоди, лише за умови передання всієї території Донбасу під контроль Росії.

Американський лідер прагне швидко покласти край війні в Україні, і тому обрав саме таку стратегію для врегулювання конфлікту, вважає президент.

Також у цьому інтерв'ю президент Зеленський розповів, що росіяни намагалися шантажувати США, пропонуючи припинити допомагати Ірану, якщо Вашингтон погодиться позбавити Україну доступу до своїх розвідувальних даних.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація у війні Росії проти України може поступово стабілізуватися. Він також висловив думку, що сторони наблизилися до можливості завершення конфлікту. Відповідну заяву він зробив 26 березня.

Дональд Трамп під час відкритого засідання свого кабінету міністрів прокоментував ситуацію навколо війни в Україні. За його словами, нині можна спостерігати певне зниження напруги.