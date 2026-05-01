Треба виконати 145 вимог: в уряді розповіли, коли Україна розраховує вступити в ЄС

Україна планує в найближчі місяці відкрити всі шість переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. Водночас для того, щоб бути готовими до підписання документу про приєднання до ЄС Київ має зробити ще багато кроків.

Переважна більшість змін стосується приведення українського законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час години запитань до уряду, передає УНІАН.

За його словами, у березні український уряд отримав від ЄС другий перелік умов для завершення технічних переговорів за всіма розділами.

Качка наголосив, що Україна має 145 вимог від ЄС, більшість з яких стосуються саме приведення українського законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу.

Також у списку вимог питання застосування законів, а також ефективна робота певних інституцій, сказав Качка, не уточнивши, про які саме інституції йдеться.

Київ веде перемовини з Європейською комісією по всіх шістьох кластерах, у які об'єднано 33 переговорні глави. Відкриття всіх кластерів планується завершити до липня.

Віцепрем'єр відзначив, що після відкриття кластерів можна буде говорити про початок успішного завершення перемовин.

"За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів… І вже наступного року вийти на підписання договору про вступ до Європейського Союзу, який підлягає подальшій ратифікації в державах-членах і Україні, що займе теж кілька років", — заявив Качка.

Раніше стало відомо, що відмова лідерів ЄС пришвидшити процес вступу України викликала роздратування в Києві, а більш скептична риторика української влади ускладнює пошук компромісу. Українські посадовці на зустрічах із представниками ЄС і США критикували Європейську комісію за підхід до розширення та вимагали чіткіших строків. Вони наполягають, що Євросоюз потребує України так само, як і Київ прагне членства.

Раніше єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявляла, що Україна не зможе приєднатися до блоку до 2027 року, оскільки для цього потрібні мир і проведення реформ. Вона підкреслила, що, попри стратегічне значення України для ЄС, членство можливе лише після завершення війни та виконання ключових внутрішніх змін.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне отримати чітку дату вступу до ЄС і розраховує на 2027 рік. Він наголошував, що затягування процесу з боку Брюсселя створює ризики та може дозволити Росії роками блокувати євроінтеграцію України.