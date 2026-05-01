Надо выполнить 145 требований: в правительстве рассказали, когда Украина рассчитывает вступить в ЕС

Украина планирует в ближайшие месяцы открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз. В то же время для того, чтобы быть готовыми к подписанию документа о присоединении к ЕС Киев должен сделать еще много шагов.

Подавляющее большинство изменений касается приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время часа вопросов к правительству, передает УНИАН.

По его словам, в марте украинское правительство получило от ЕС второй перечень условий для завершения технических переговоров по всем разделам.

Качка отметил, что Украина имеет 145 требований от ЕС, большинство из которых касаются именно приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза.

Відео дня

Также в списке требований вопросы применения законов, а также эффективная работа определенных институтов, сказал Качка, не уточнив, о каких именно институтах идет речь.

Киев ведет переговоры с Европейской комиссией по всем шести кластерам, в которые объединены 33 переговорные главы. Открытие всех кластеров планируется завершить до июля.

Вице-премьер отметил, что после открытия кластеров можно будет говорить о начале успешного завершения переговоров.

"За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов... И уже в следующем году выйти на подписание договора о вступлении в Европейский Союз, который подлежит дальнейшей ратификации в государствах-членах и Украине, что займет тоже несколько лет", — заявил Качка.

Ранее стало известно, что отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал раздражение в Киеве, а более скептическая риторика украинской власти затрудняет поиск компромисса. Украинские чиновники на встречах с представителями ЕС и США критиковали Европейскую комиссию за подход к расширению и требовали более четких сроков. Они настаивают, что Евросоюз нуждается в Украине так же, как и Киев стремится к членству.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что Украина не сможет присоединиться к блоку до 2027 года, поскольку для этого нужны мир и проведение реформ. Она подчеркнула, что, несмотря на стратегическое значение Украины для ЕС, членство возможно только после завершения войны и выполнения ключевых внутренних изменений.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится получить четкую дату вступления в ЕС и рассчитывает на 2027 год. Он отмечал, что затягивание процесса со стороны Брюсселя создает риски и может позволить России годами блокировать евроинтеграцию Украины.