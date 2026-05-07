Поважна причина: Пашинян заявив, що не поїде в Москву на парад 9 травня

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде на Парад Перемоги в Москву 9 травня.

Причиною такого рішення глава уряду назвав початок передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами, запланованими на 7 червня, повідомляє News.am.

"Я під час візиту до РФ у квітні поінформував президента РФ, що через передвиборчу кампанію не зможу брати участь у заходах до 9 травня", — сказав Пашинян журналістам після засідання уряду.

Під час переговорів, які відбулися в Москві 1 травня, Пашинян і глава Кремля Володимир Путін обговорили зниження товарообігу між країнами, орієнтацію Єревана на Євросоюз і майбутні вибори.

З 8 травня Пашинян і більшість членів вірменського кабінету йдуть у відпустку для участі в кампанії.

"Найбільшим пріоритетом для нас буде проведення цих виборів у дусі міжнародних демократичних стандартів, забезпечення вільного волевиявлення вірменського народу", — заявив Пашинян на останньому перед виборами засіданні уряду.

У них візьмуть участь 19 політичних сил, зокрема партія Пашиняна "Громадянський договір", блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна і блок "Сильна Вірменія" Нарека Карапетяна.

Тим часом Кремль заявив, що на парад 9 травня в Москву приїдуть 20 іноземних лідерів. Серед тих, хто підтвердив візит, — прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Щоправда, він уже повідомив, що тільки покладе квіти до Могили невідомого солдата і зустрінеться з Путіним, щоб віддати данину поваги червоноармійцям, які звільняли Словаччину. Сам парад, який пройде на Красній площі, він відвідувати не має наміру.

За інформацією ЗМІ, Пашинян не вперше ігнорує такий важливий для Путіна захід. У 2024 він уже пропустив парад, заявивши, що був там роком раніше.

Нагадаємо, Нікол Пашинян анонсував візит Володимира Зеленського до Єревана.

Через кілька днів президент України дійсно відвідав Вірменію. Він узяв участь у зустрічі в Єревані на полях саміту Європейського політичного співтовариства. Разом із лідерами країн-партнерів та керівництвом ЄС і НАТО він обговорив постачання протиповітряної оборони, фінансову допомогу та підтримку енергетики України. Також Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо.

Також повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Єревану виконав класичну пісню La Bohème французько-вірменського шансоньє Шарля Азнавура на державному банкеті в столиці Вірменії. До музичного номера приєдналися Нікол Пашинян і президент Вірменії Ваагн Хачатурян.