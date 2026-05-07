Уважительная причина: Пашинян заявил, что не поедет в Москву на парад 9 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на Парад Победы в Москву 9 мая.

Причиной такого решения глава правительства назвал начало предвыборной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на 7 июня, сообщает News.am.

"Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 мая", — сказал Пашинян журналистам после заседания правительства.

Во время переговоров, которые прошли в Москве 1 мая, Пашинян и глава Кремля Владимир Путин обсудили снижение товарооборота между странами, ориентацию Еревана на Евросоюз и предстоящие выборы.

С 8 мая Пашинян и большинство членов армянского кабинета уходят в отпуск для участия в кампании.

"Самым большим приоритетом для нас будет проведение этих выборов в духе международных демократических стандартов, обеспечение свободного волеизъявления армянского народа", — заявил Пашинян на последнем перед выборами заседании правительства.

В них примут участие 19 политических сил, в том числе партия Пашиняна "Гражданский договор", блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.

Тем временем Кремль заявил, что на парад 9 мая в Москву приедут 20 иностранных лидеров. Среди подтвердивших визит — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Правда, он уже сообщил, что только возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и встретиться с Путиным, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, освобождавшим Словакию. Сам парад, который пройдет на Красной площади, он посещать не намерен.

По информации СМИ, Пашинян не в первый раз игнорирует столь важное для Путина мероприятие. В 2024 он уже пропустил парад, заявив, что был там годом ранее.

Напомним, Никол Пашинян анонсировал визит Владимира Зеленского в Ереван.

Спустя несколько дней президент Украины действительно посетил Армению. Он принял участие во встрече в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Вместе с лидерами стран-партнеров и руководством ЕС и НАТО он обсудил поставки противовоздушной обороны, финансовую помощь и поддержку энергетики Украины. Также Зеленский встретился с Робертом Фицо.

Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Ереван исполнил классическую песню La Bohème французско-армянского шансонье Шарля Азнавура на государственном банкете в столице Армении. К музыкальному номеру присоединились Никол Пашинян и президент Армении Ваагн Хачатурян.