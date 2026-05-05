La Bohème на государственном банкете: Макрон удивил гостей в Ереване (видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время официального визита в Ереван неожиданно выступил с музыкальным номером. Французский лидер исполнил La Bohème — одну из самых известных композиций Шарля Азнавура, сообщило агентство DPA.

Выступление состоялось в понедельник вечером на государственном банкете в столице Армении. На видео, которым поделились присутствующие журналисты, видно, как Макрон поет знаменитую французскую песню. К исполнению присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он аккомпанировал президенту Франции на барабанах, превратив официальное событие в неформальный музыкальный эпизод. Президент Армении Ваагн Хачатурян также принял участие в номере. Он сыграл несколько нот одной рукой на рояле вместе с пианистом.

Банкет в Ереване состоялся после встречи почти 40 премьер-министров и президентов европейских стран. В понедельник Армения принимала саммит Европейского политического сообщества. Неформальная музыкальная атмосфера появилась еще накануне. В воскресенье вечером Никол Пашинян уже удивил европейских лидеров выступлением своей группы, где сам сел за барабаны.

Особенность песни La Bohème заключается не только в ее статусе классики французского шансона. Ее автор и исполнитель Шарль Азнавур был одним из самых известных французских артистов армянского происхождения, поэтому исполнение этой композиции в Ереване имело символический характер.

Азнавур родился в Париже в 1924 году в семье армянских иммигрантов. Несмотря на французскую культурную среду, в которой он стал мировой звездой, певец поддерживал тесные связи с Арменией. Его карьера продолжалась более 70 лет. За это время Азнавур написал более 1300 песен и продал более 180 миллионов пластинок в разных странах мира. Его творчество до сих пор остается важной частью французской музыкальной культуры, а для Армении он имеет еще и особое национальное значение.

