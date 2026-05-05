La Bohème на державному банкеті: Макрон здивував гостей у Єревані (відео)

Президент Франції Емманюель Макрон під час офіційного візиту до Єревана несподівано виступив із музичним номером. Французький лідер виконав La Bohème – одну з найвідоміших композицій Шарля Азнавура, повідомило агентство DPA.

Виступ відбувся у понеділок увечері на державному банкеті у столиці Вірменії. На відео, яким поділилися присутні журналісти, видно, як Макрон співає знамениту французьку пісню. До виконання приєднався прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він акомпанував президентові Франції на барабанах, перетворивши офіційну подію на неформальний музичний епізод. Президент Вірменії Ваагн Хачатурян також узяв участь у номері. Він зіграв кілька нот однією рукою на роялі разом із піаністом.

Банкет у Єревані відбувся після зустрічі майже 40 прем’єр-міністрів і президентів європейських країн. У понеділок Вірменія приймала саміт Європейського політичного співтовариства. Неформальна музична атмосфера з’явилася ще напередодні. У неділю ввечері Нікол Пашинян уже здивував європейських лідерів виступом свого гурту, де сам сів за барабани.

Особливість пісні La Bohème полягає не лише в її статусі класики французького шансону. Її автор і виконавець Шарль Азнавур був одним із найвідоміших французьких артистів вірменського походження, тому виконання цієї композиції у Єревані мало символічний характер.

Азнавур народився в Парижі у 1924 році в родині вірменських іммігрантів. Попри французьке культурне середовище, у якому він став світовою зіркою, співак підтримував тісні зв’язки з Вірменією. Його кар’єра тривала понад 70 років. За цей час Азнавур написав понад 1300 пісень і продав більш ніж 180 мільйонів платівок у різних країнах світу. Його творчість досі залишається важливою частиною французької музичної культури, а для Вірменії він має ще й особливе національне значення.

