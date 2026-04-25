"Ми будемо поруч": Макрон пообіцяв підтримку Греції у разі військової загрози з боку Туреччини

Париж захищатиме суверенітет Греції у разі військової агресії сусідів. Франція, пообіцяв Макрон, стоятиме поруч із Афінами.

Якщо суверенітет Греції у Егейському морі опиниться під загрозою, Франція буде поруч із партнерами. Про це під час публічного діалогу з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом заявив президент Емманюель Макрон, який відвідував країну у рамках офіційного дводенного візиту, повідомляє видання Greek Reporter.

Прем'єр-міністр Греції зазначив, що держава Східного Середземномор'я має ревізіоністського сусіда, утім не уточнив, про яку саме країну йдеться, але, вочевидь, натякаючи на Туреччину.

"Якщо ваш суверенітет під загрозою, робіть те, що ви повинні робити для себе, а ми будемо поруч", — зазначив Макрон під час відкритої дискусії з грецьким політиком.

Суперечка між Туреччиною та Грецією

У березні, на тлі атак Ірану на Близькому Сході, Греція направила на острови Лемнос та Карпатос у східній частині Егейського моря системи ППО Patriot та винищувачі F-16 для підтримки Болгарії. Після цього Міністерство оборони Туреччини звинуватило Грецію у порушенні міжнародних угод, оскільки острови, як наголошується, мають залишатися нейтральними та демілітарізованими.

Територіальний конфлікт між країнами НАТО триває з 70-х років минулого сторіччя та неодноразово ставив їх на межу військового зіткнення. Греція планує розширити свої територіальні води до 12 морських миль, але Туреччина вважає це обмеженням власних інтересів.

Нагадаємо, на початку березня Греція відправила два фрегати та винищувачі F‑16 для захисту Кіпру від іранських атак.

Пізніше Іран запустив балістичні ракети по авіабазі "Інджирлік" на заході Туреччини. На базі дислокуються військові США, Іспанії, Польщі та інших держав.