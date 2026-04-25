"Мы будем рядом": Макрон пообещал поддержку Греции в случае военной угрозы со стороны Турции

Париж будет защищать суверенитет Греции в случае военной агрессии соседей. Франция, пообещал Макрон, будет стоять рядом с Афинами.

Если суверенитет Греции в Эгейском море окажется под угрозой, Франция будет рядом с партнерами. Об этом во время публичного диалога с премьером Кириакосом Мицотакисом заявил президент Эмманюэль Макрон, который посещал страну в рамках официального двухдневного визита, сообщает издание Greek Reporter.

Премьер-министр Греции отметил, что государство Восточного Средиземноморья имеет ревизионистского соседа, впрочем, не уточнил, о какой именно стране идет речь, но, очевидно, намекая на Турцию.

"Если ваш суверенитет под угрозой, делайте то, что вы должны делать для себя, а мы будем рядом", — отметил Макрон во время открытой дискуссии с греческим политиком.

Спор между Турцией и Грецией

В марте, на фоне атак Ирана на Ближнем Востоке, Греция направила на острова Лемнос и Карпатос в восточной части Эгейского моря системы ПВО Patriot и истребители F-16 для поддержки Болгарии. После этого Министерство обороны Турции обвинило Грецию в нарушении международных соглашений, поскольку острова, как отмечается, должны оставаться нейтральными и демилитаризованными.

Территориальный конфликт между странами НАТО длится с 70-х годов прошлого столетия и неоднократно ставил их на грань военного столкновения. Греция планирует расширить свои территориальные воды до 12 морских миль, но Турция считает это ограничением собственных интересов.

Напомним, в начале марта Греция отправила два фрегата и истребители F-16 для защиты Кипра от иранских атак.

Позже Иран запустил баллистические ракеты по авиабазе "Инджирлик" на западе Турции. На базе дислоцируются военные США, Испании, Польши и других государств.