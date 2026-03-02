Войска Ирана атаковали Кипр: Греция отправляет два фрегата и F-16 для обороны острова

Греция объявила об отправке военных сил в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра от возможных иранских атак. В регион отправятся два фрегата и пара истребителей F-16.

Как сообщил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас на своей странице в X, после неспровоцированных нападений на территорию Республики Кипр фрегат "KIMON" немедленно отправляется на остров вместе со вторым греческим фрегатом, оснащенным системой CENTAVROS. Кроме того, два истребителя F-16 направляются на Кипр для усиления обороны страны.

Для координации действий с Республикой Кипр министр Дендиас завтра посетит остров вместе с начальником Генерального штаба обороны Греции генералом Димитриосом Хуписом. Там он встретится с президентом Никосом Христодулидесом и проведет консультации с Вассилисом Пальмасом для укрепления сотрудничества между странами

Греческое издание GreekReporter отмечает, что война между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном стремительно перерастает из регионального конфликта в широкий кризис, последствия которого уже проявляются и в ситуации безопасности вблизи Европы. Особенно это стало очевидным после удара иранского беспилотника по британской базе на Кипре 1 марта, и поэтому Афины пересмотреть собственные стратегические расчеты и активнее присоединились к защите региональных союзников.

Кроме того, греческие чиновники подчеркивают, что развертывание военных кораблей и истребителей — это не просто демонстрация силы, а реальный ответ на растущие угрозы для Кипра и всего восточного побережья Средиземного моря. Конфликт, изначально считавшийся локальным, теперь напрямую затрагивает интересы Греции, поскольку беспилотные атаки могут влиять на безопасность гражданских и военных объектов в регионе.

При этом издание GreekReporter отмечает, что угроза распространения боевых действий на территории Восточного Средиземноморья может иметь долгосрочные последствия для региональной безопасности, экономики и международных отношений.

"Хотя Греция не является основной воюющей стороной, размещение в ней критически важных военно-морских ресурсов НАТО и США делает залив Суда важной целью в любом расширенном региональном конфликте", — говорится в материале.

Эксперты указывают, что такое неожиданное обострение заставило правительство Греции и Кипра активизировать свое военное присутствие и углублять сотрудничество с союзниками в НАТО для сдерживания потенциальной эскалации.

Удары Ирана по Кипру: что об этом известно

Напомним, что международный аэропорт Пафоса на Кипре был немедленно эвакуирован после обнаружения неопознанного беспилотника в воздушном пространстве. Из-за этого авиакомпания easyJet отменила 60 рейсов на остров и обратно, а оба основных аэропорта Кипра испытали серьезные перебои в расписании. Удары иранских беспилотников были направлены по британским военным объектам на острове, в частности по базе RAF Аркотири, где повреждена взлетно-посадочная полоса, однако пострадавших нет, а семьи военнослужащих временно переселены. Посольство США на Кипре призывает граждан соблюдать повышенную бдительность, поскольку угроза беспилотников в регионе остается актуальной.

Также Фокус писал, Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило потерю трех истребителей F-15E Strike Eagle в воздушном пространстве над Кувейтом. Власти Кувейта признали свое участие в этом инциденте. В CENTCOM заявили, что причиной аварии стало ошибочное поражение собственной системой противовоздушной обороны, когда кувейтские ПВО случайно сбили американские самолеты.