Отмена всех рейсов в аэропортах и эвакуация: Иран нацелился на военные базы на Кипре

Международный аэропорт Пафоса на Кипре получил приказ о немедленной и полной эвакуации после обнаружения неопознанного беспилотника в воздушном пространстве.

Это произошло после того, как easyJet отменила все рейсы на этот курортный остров для британцев после атаки беспилотника накануне на базу военно-воздушных сил Великобритании на средиземноморском острове, сообщает Mirror. В общей сложности отменено 60 рейсов на Кипр и обратно.

Решение принято из-за ответных ударов Тегерана по региональным целям после операций американских и израильских сил, проведенных в выходные дни.

По данным компании Hermes Airports, сбои затронули оба основных аэропорта острова. В аэропорту Ларнаки из расписания было отменено 42 рейса: 21 прибывающий и 21 отправляющийся. В аэропорту Пафоса отменили 18 рейсов, поровну – 9 прибывающих и 9 отправляющихся.

В свою очередь посольство США в Никосии призывает граждан США на Кипре сохранять бдительность и безопасность, поскольку есть информация о возможной угрозе беспилотников для региона Пафоса.

Что известно об атаке беспилотника на авиабазу RAF Aркотири

1 марта около полуночи по местному времени иранский беспилотник попал в британскую базу ВВС на Кипре, ударившись о взетно-посадочную полосу. Информацию подтвердил президент Кипра Никос Христодулидис, сообщает ВВС. Он заверил, что повреждения минимальные, пострадавших нет.

Министерство обороны Великобритании заявило, что члены семей военнослужащих базы в Аркотири будут переселены в другое место проживания в качестве меры предосторожности.

Пока неясно, запущен беспилотник непосредственно из Ирана или из поддерживаемых Тегераном боевиков "Хезболлы" в Ливане.

Новый день — новая угроза

2 марта в 12:48 администрация баз расширила свои протоколы чрезвычайной ситуации, включив в них базу Декелия, и приказала всему персоналу и гражданским лицам немедленно покинуть территорию.

Это произошло после того, как в понедельник в обед британские истребители поднялись в воздух, когда военная разведка выявила активную угрозу в небе.

СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявили о начале ответных ударов по британским военным объектам на острове.

Напомним, КСИР написал об атаке на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ракетами "Хайбар".

Также сообщалось, что Иран обвинил Израиль и США в новой атаке на ядерный объект в Натанзе.