Скасування всіх рейсів в аеропортах та евакуація: Іран націлився на військові бази на Кіпрі

Міжнародний аеропорт Пафосу на Кіпрі отримав наказ про негайну і повну евакуацію після виявлення непізнаного безпілотника в повітряному просторі.

Це сталося після того, як easyJet скасувала всі рейси на цей курортний острів для британців після атаки безпілотника напередодні на базу військово-повітряних сил Великої Британії на середземноморському острові, повідомляє Mirror. Загалом скасовано 60 рейсів на Кіпр і назад.

Рішення ухвалено через удари у відповідь Тегерана по регіональних цілях після операцій американських та ізраїльських сил, проведених у вихідні дні.

За даними компанії Hermes Airports, збої торкнулися обох основних аеропортів острова. В аеропорту Ларнаки з розкладу було скасовано 42 рейси: 21 на прибуття і 21 на відправку. В аеропорту Пафосу скасували 18 рейсів, порівну — 9 на прибуття і 9 на виліт.

Зі свого боку посольство США в Нікосії закликає громадян США на Кіпрі зберігати пильність і безпеку, оскільки є інформація про можливу загрозу безпілотників для регіону Пафосу.

Що відомо про атаку безпілотника на авіабазу RAF Аркотірі

1 березня близько опівночі за місцевим часом іранський безпілотник влучив у британську базу ВПС на Кіпрі, вдарившись об злітно-посадкову смугу. Інформацію підтвердив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє ВВС. Він запевнив, що пошкодження мінімальні, постраждалих немає.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що членів сімей військовослужбовців бази в Аркотірі переселять в інше місце проживання як запобіжний захід.

Наразі незрозуміло, запущено безпілотник безпосередньо з Ірану чи з підтримуваних Тегераном бойовиків "Хезболли" в Лівані.

Новий день — нова загроза

2 березня о 12:48 адміністрація баз розширила свої протоколи надзвичайної ситуації, включивши до них базу Декелія, і наказала всьому персоналу і цивільним особам негайно покинути територію.

Це сталося після того, як у понеділок в обід британські винищувачі піднялися в повітря, коли військова розвідка виявила активну загрозу в небі.

ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), заявили про початок ударів у відповідь по британських військових об'єктах на острові.

Нагадаємо, КВІР написав про атаку на офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху ракетами "Хайбар".

Також повідомлялося, що Іран звинуватив Ізраїль і США в новій атаці на ядерний об'єкт у Натанзі.