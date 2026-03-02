Скасування всіх рейсів в аеропортах та евакуація: Іран націлився на військові бази на Кіпрі
Міжнародний аеропорт Пафосу на Кіпрі отримав наказ про негайну і повну евакуацію після виявлення непізнаного безпілотника в повітряному просторі.
Це сталося після того, як easyJet скасувала всі рейси на цей курортний острів для британців після атаки безпілотника напередодні на базу військово-повітряних сил Великої Британії на середземноморському острові, повідомляє Mirror. Загалом скасовано 60 рейсів на Кіпр і назад.
Рішення ухвалено через удари у відповідь Тегерана по регіональних цілях після операцій американських та ізраїльських сил, проведених у вихідні дні.
За даними компанії Hermes Airports, збої торкнулися обох основних аеропортів острова. В аеропорту Ларнаки з розкладу було скасовано 42 рейси: 21 на прибуття і 21 на відправку. В аеропорту Пафосу скасували 18 рейсів, порівну — 9 на прибуття і 9 на виліт.
Зі свого боку посольство США в Нікосії закликає громадян США на Кіпрі зберігати пильність і безпеку, оскільки є інформація про можливу загрозу безпілотників для регіону Пафосу.
Що відомо про атаку безпілотника на авіабазу RAF Аркотірі
1 березня близько опівночі за місцевим часом іранський безпілотник влучив у британську базу ВПС на Кіпрі, вдарившись об злітно-посадкову смугу. Інформацію підтвердив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє ВВС. Він запевнив, що пошкодження мінімальні, постраждалих немає.
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що членів сімей військовослужбовців бази в Аркотірі переселять в інше місце проживання як запобіжний захід.
Наразі незрозуміло, запущено безпілотник безпосередньо з Ірану чи з підтримуваних Тегераном бойовиків "Хезболли" в Лівані.
Новий день — нова загроза
2 березня о 12:48 адміністрація баз розширила свої протоколи надзвичайної ситуації, включивши до них базу Декелія, і наказала всьому персоналу і цивільним особам негайно покинути територію.
Це сталося після того, як у понеділок в обід британські винищувачі піднялися в повітря, коли військова розвідка виявила активну загрозу в небі.
ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), заявили про початок ударів у відповідь по британських військових об'єктах на острові.
Нагадаємо, КВІР написав про атаку на офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху ракетами "Хайбар".
Також повідомлялося, що Іран звинуватив Ізраїль і США в новій атаці на ядерний об'єкт у Натанзі.