У КВІР заявили про атаку на офіс Нетаньягу ракетами "Хайбар": перші деталі

Вранці 2 березня, у понеділок, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) нібито завдав ракетного удару по офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Метою атак нібито був офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Тель-Авіві, а також центри безпеки та військові об'єкти в Хайфі та Східному Єрусалимі, — йдеться в заяві КВІР, поширеній ЗМІ.

"Офіс злочинного прем'єр-міністра Ізраїлю і місце розташування командувача ВПС ізраїльської армії атакували і сильно поранили іранські збройні сили внаслідок цілеспрямованих і раптових атак ракетами з Хайбера в десятій хвилі", — йдеться в тексті повідомлення.

У понеділок над Єрусалимом пролунала серія нових вибухів після того, як ізраїльські військові заявили про виявлення нових ракет, запущених з Ірану.

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль. Системи оборони працюють для перехоплення загрози", — запевняли військові.

КВІР публікує картину нових атак на Ізраїль Фото: КВІР

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко засудила "нерозважливі й невибіркові атаки Ірану і його ставлеників проти суверенних територій у всьому регіоні" після ударів по британській авіабазі на Кіпрі та саудівському нафтовому об'єкту.

"Ми повинні старанно працювати над деескалацією і запобіганням поширенню конфлікту", — заявила фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі, попередивши, що "стабільність регіону має першорядне значення".

Куди зник Нетаньягу

Наразі офіційних підтверджень від ізраїльської влади щодо цих заяв немає. Вони пролунали на тлі швидкого загострення ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем, при цьому обидві сторони обмінюються ракетними ударами і військовими операціями.

Остання публічна поява політика в публічному просторі була в суботу, 28 лютого, коли він першим заявив у відеозверненні, що внаслідок американсько-ізраїльських ударів по Ірану загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї.

Він закликав іранців "звільнитися від тиранії", скориставшись "шансом, що випадає раз на покоління", щоб повалити диктатуру.

"Виходьте на вулиці масово" і "доведіть справу до кінця", говорив глава уряду.

Але відтоді Нетаньягу більше не з'являвся на публіці в прямому ефірі.

Як пише Hindustan Times, на тлі його відсутності в соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що літак Нетаньягу, "Крила Сіону", нібито вилетів до Німеччини.

Ці повідомлення ґрунтувалися нібито на передбачуваних даних радіолокаційного спостереження за літаком, яким користується прем'єр-міністр Ізраїлю. Однак жодних підтверджених повідомлень про те, що Беньямін Нетаньягу залишив Ізраїль і вирушив до Німеччини після загибелі Хаменеї, немає.

У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах канцелярією прем'єр-міністра Ізраїлю 16 годин тому, ідеться про те, що в неділю, 1 березня, Нетаньягу зустрівся в Тель-Авіві з міністром оборони, начальником штабу і директором Моссаду. Це може бути підтвердженням того, що Нетаньяху продовжує перебувати в Ізраїлі.

1 березня Нетаньяху зустрічався з військовими

Також на його сторінці в Х з'явилося відеозвернення, де він висловив співчуття сім'ям тих, хто втратив рідних після ударів Ірану по Тель-Авіву і місту Бейт-Шемеш.

"Ми беремо участь у кампанії, в якій, як ніколи раніше, задіємо всю міць Армії оборони Ізраїлю, щоб забезпечити наше існування і наше майбутнє. Але ми також залучаємо до цієї кампанії допомогу Сполучених Штатів, мій друг, президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп, американські збройні сили. Це об'єднання сил дозволяє нам зробити те, на що я сподівався останні 40 років — завдати удару по терористичному режиму. Так я обіцяв — і так ми зробимо", — запевнив він.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт у Натанзі. Візуального підтвердження цієї інформації немає.

Також повідомлялося, чому усунення аятоли Хаменеї не зруйнує систему в Тегерані.