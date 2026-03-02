В КСИР заявили об атаке на офис Нетаньяху ракетами "Хайбар": первые детали

Утром 2 марта, в понедельник, Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы нанес ракетный удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Целью атак якобы был офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, а также центры безопасности и военные объекты в Хайфе и Восточный Иерусалим, — говорится в заявлении КСИР, распространенном СМИ.

"Офис преступного премьер-министра Израиля и местоположение командующего ВВС израильской армии были атакованы и сильно ранены иранскими вооруженными силами в результате целенаправленных и внезапных атак ракетами из Хайбера в десятой волне", — гласит текст сообщения.

В понедельник над Иерусалимом раздалась серия новых взрывов после того как израильские военные заявили об обнаружении новых ракет, запущенных из Ирана.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы", — уверяли военные.

КСИР публикует картину новых атак на Израиль Фото: КСИР

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила "безрассудные и неизбирательные атаки Ирана и его ставленников против суверенных территорий по всему региону" после ударов по британской авиабазе на Кипре и саудовскому нефтяному объекту.

"Мы должны усердно работать над деэскалацией и предотвращением распространения конфликта", — заявила фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе, предупредив, что "стабильность региона имеет первостепенное значение".

Куда пропал Нетаньяху

На данный момент официальных подтверждений от израильских властей по этим заявлениям нет. Заявления прозвучали на фоне быстро обостряющейся эскалации конфликта между Ираном и Израилем, при этом обе стороны обмениваются ракетными ударами и военными операциями.

Последнее публичное появление политика в публичном пространстве было в субботу, 28 февраля, когда он первым заявил в видеообращении, что в результате американо-израильских ударов по Ирану погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Он призвал иранцев "освободиться от тирании", воспользовавшись "шансом, выпадающим раз в поколение", чтобы свергнуть диктатуру.

"Выходите на улицы массово" и "доведите дело до конца", говорил глава правительства.

Но с тех пор Нетаньяху больше не появлялся на публике в прямом эфире.

Как пишет Hindustan Times, на фоне его отсутствия в социальных сетях появились сообщения о том, что самолет Нетаньяху, "Крылья Сиона", якобы вылетел в Германию.

Эти сообщения основывались якобы на предполагаемых данных радиолокационного наблюдения за самолетом, которым пользуется премьер-министр Израиля. Однако никаких подтвержденных сообщений о том, что Биньямин Нетаньяху покинул Израиль и отправился в Германию после гибели Хаменеи нет.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях канцелярией премьер-министра Израиля 16 часов назад, говорится, что в воскресенье, 1 марта, Нетаньяху встретился в Тель-Авиве с министром обороны, начальником штаба и директором Моссада. Это может быть подтверждением того, что Нетаньяху продолжает находиться в Израиле.

1 марта Нетаньяху встречался с военными

Также на его странице в Х появилось видеообращение, где он выразил соболезнования семьям тех, кто потерял родных после ударов Ирана по Тель-Авиву и городу Бейт-Шемеш.

"Мы участвуем в кампании, в которой, как никогда прежде, задействуем всю мощь Армии обороны Израиля, чтобы обеспечить наше существование и наше будущее. Но мы также привлекаем к этой кампании помощь Соединенных Штатов, мой друг, президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, американские вооруженные силы. Это объединение сил позволяет нам сделать то, на что я надеялся последние 40 лет — нанести удар по террористическому режиму. Так я обещал — и так мы сделаем", — заверил он.

Напомним, в Иране заявили, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Натанзе. Визуального подтверждения этой информации нет.

Также сообщалось, почему устранение аятоллы Хаменеи не разрушит систему в Тегеране.