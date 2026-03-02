Війська Ірану атакували Кіпр: Греція відправляє два фрегати та F‑16 для оборони острова

Греція оголосила про відправку військових сил до Східного Середземномор’я для захисту Кіпру від можливих іранських атак. До регіону вирушать два фрегати та пара винищувачів F‑16.

Як повідомив міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас на своїй сторінці в X, після неспровокованих нападів на територію Республіки Кіпр фрегат "KIMON" негайно вирушає до острова разом із другим грецьким фрегатом, оснащеним системою CENTAVROS. Крім того, два винищувачі F‑16 направляються на Кіпр для посилення оборони країни.

Для координації дій з Республікою Кіпр міністр Дендіас завтра відвідає острів разом із начальником Генерального штабу оборони Греції генералом Дімітріосом Хупісом. Там він зустрінеться з президентом Нікосом Христодулідесом та проведе консультації з Вассілісом Пальмасом для зміцнення співпраці між країнами

Грецьке видання GreekReporter зазначає, що війна між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном стрімко переростає із регіонального конфлікту в широку кризу, наслідки якої вже проявляються й у безпековій ситуації поблизу Європи. Особливо це стало очевидним після удару іранського безпілотника по британській базі на Кіпрі 1 березня, і через це Афіни переглянути власні стратегічні розрахунки та активніше долучилися до захисту регіональних союзників.

Крім того, грецькі посадовці підкреслюють, що розгортання військових кораблів і винищувачів — це не просто демонстрація сили, а реальна відповідь на зростаючі загрози для Кіпру та всього східного узбережжя Середземного моря. Конфлікт, що спочатку вважався локальним, тепер безпосередньо зачіпає інтереси Греції, оскільки безпілотні атаки можуть впливати на безпеку цивільних і військових об’єктів у регіоні.

При цьому видання GreekReporter наголошує, що загроза поширення бойових дій на території Східного Середземномор’я може мати довгострокові наслідки для регіональної безпеки, економіки та міжнародних відносин.

"Хоча Греція не є основною воюючою стороною, розміщення в ній критично важливих військово-морських ресурсів НАТО та США робить затоку Суда важливою ціллю в будь-якому розширеному регіональному конфлікті", — йдеться в матеріалі.

Експерти вказують, що таке несподіване загострення змусило уряд Греції та Кіпру активізувати свою військову присутність і поглиблювати співпрацю з союзниками в НАТО для стримування потенційної ескалації.

Удари Ірану по Кіпру: що про це відомо

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт Пафосу на Кіпрі було негайно евакуйовано після виявлення непізнаного безпілотника в повітряному просторі. Через це авіакомпанія easyJet скасувала 60 рейсів на острів і назад, а обидва основні аеропорти Кіпру зазнали серйозних перебоїв у розкладі. Удари іранських безпілотників були спрямовані по британських військових об’єктах на острові, зокрема по базі RAF Аркотірі, де пошкоджено злітно-посадкову смугу, проте постраждалих немає, а сім’ї військовослужбовців тимчасово переселено. Посольство США на Кіпрі закликає громадян дотримуватися підвищеної пильності, оскільки загроза безпілотників у регіоні залишається актуальною.

Також Фокус писав, Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило втрату трьох винищувачів F‑15E Strike Eagle у повітряному просторі над Кувейтом. Влада Кувейту визнала свою участь у цьому інциденті. У CENTCOM заявили, що причиною аварії стало помилкове ураження власною системою протиповітряної оборони, коли кувейтські ППО випадково збили американські літаки.