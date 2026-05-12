США та Україна готують меморандум про військову співпрацю: ЗМІ дізналися подробиці

В межах меморандуму про військову співпрацю Київ отримає право постачати Вашингтону власні військові технології.

Проект, узгоджений Державним департаментом США та послом України в США Ольгою Стефанішиною, є першим кроком до оборонної угоди, яка дозволить Україні експортувати військові технології до США та виробляти безпілотники у спільних підприємствах з американськими компаніями. Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на власні джерела.

"Під час війни в Ірані Україна відправила безпілотники-перехоплювачі та пілотів на Близький Схід, щоб допомогти союзникам США захищатися від тих самих типів безпілотників Shahed іранської розробки, які Росія використовувала для атак на українські міста", — йдеться у публікації.

Відео дня

Відтак, протягом останніх двох місяців Україна вже підписала оборонні угоди із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами, і українські чиновники кажуть, що готуються до укладення ще більше угод.

Україна вперше запропонували Білому дому ідею співпраці щодо безпілотників у серпні 2025 року, після того, як президент Трамп приватно похвалив операцію "Павутина".

Військова співпраця України та США: що відомо

Українські чиновники повідомили CBS News, що співпраця зі США у сфері безпілотників буде взаємовигідною, оскільки американське фінансування допоможе обом країнам розширити виробництво оборонної продукції.

У матеріалі йдеться, що кілька українських компаній вже привезли свої технології до США. У березні General Cherry, один з найбільших виробників дронів в Україні, підписав угоду про виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у США разом з американським виробником військової техніки Wilcox Industries.

Також Пентагон запросив українські компанії взяти участь у своїй ініціативі "Домінування дронів" – програмі вартістю 1,1 мільярда доларів, спрямованій на виявлення дронів для військових контрактів США.

"Але ширша оборонна угода, яка потенційно могла б принести більше українських технологій до США, зіткнулася з політичними перешкодами", — повідомляє ЗМІ.

Також українські чиновники повідомили виданню, що вони відчули "брак підтримки" угоди щодо безпілотників з боку високопосадовців Міністерства оборони та Білого дому, особливо після початку війни в Ірані. Адже президент Трамп публічно відхилив пропозицію України щодо допомоги у боротьбі із "Шахедами" на Близькому Схооді.

"Але меморандум, підготовлений між Києвом і Вашингтоном щодо угоди щодо дронів на ранній стадії, схоже, свідчить про те, що ці перешкоди можуть бути усунені", — наголошує видання.

Технології України у війні на Близькому Сході: що відомо

Нагадаємо, що видання Reuters писало після атак Ірану на бази США, коли було пошкоджено літаки та будівлі, американці зрозуміли, що їхні технології не можуть протистояти атакам дронів "Шахед", тож звернулися по допомогу до українських фахівців.

За даними п'яти джерел, знайомих із ситуацією, американські військові останніми тижнями впровадили українські технології протидії безпілотникам на ключовій американській авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії.

Також ще наприкінці березня стало відомо, що українські дрони вже збивають іранські "Шахеди" на Близькому Сході.