Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для ЗРК HAWK

У рамках програми зарубіжних військових продажів Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України послуг із підтримання стану зенітно-ракетних комплексів FrankenSAM HAWK.

Їхня загальна орієнтовна вартість становить $108,1 млн, повідомляють на сайті Держдепу.

У відомстві уточнили, що уряд України запросив закупівлю збірних щоглових причепів, капітальний ремонт і технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення, інженерно-технічну та логістичну підтримку з боку уряду США і підрядників, а також інші елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM HAWK.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, що є фактором політичної та економічної стабільності в Європі", — наголошується в заяві.

Крім того, ця угода поліпшить можливості України з протидії поточним і майбутнім загрозам, додатково оснастивши її засобами самооборони і регіональної безпеки за рахунок більш потужної інтегрованої системи протиповітряної оборони.

"Україна без зусиль інтегрує ці товари і послуги у свої Збройні сили", — впевнені американці.

На початку травня Міністерство юстиції США виключило Україну зі списку країн, щодо яких діяли обмеження на імпорт озброєнь.

Тепер заявки на імпорт вогнепальної зброї з України розглядатиме американське Федеральне агентство по боротьбі з незаконним обігом зброї, вибухівки, алкоголю і тютюну в індивідуальному порядку. Їх більше не відхилятимуть автоматично.

