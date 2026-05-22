Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

В рамках программы зарубежных военных продаж Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины услуг по поддержанию состояния зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM HAWK.

Их общая ориентировочная стоимость составляет $108,1 млн, сообщается на сайте Госдепа.

В ведомстве уточнили, что правительство Украины запросило закупку сборных мачтовых прицепов, капитальный ремонт и техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и возврату, инженерно-техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков, а также другие элементы логистической и программной поддержки ЗРК FrankenSAM HAWK.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, являющейся фактором политической и экономической стабильности в Европе", — подчеркивается в заявлении.

Відео дня

Кроме того, эта сделка улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее средствами самообороны и региональной безопасности за счет более мощной интегрированной системы противовоздушной обороны.

"Украина без труда интегрирует эти товары и услуги в свои Вооруженные силы", — уверены американцы.

В начале мая Министерство юстиции США исключило Украину из списка стран, в отношении которых действовали ограничения на импорт вооружений.

Теперь заявки на импорт огнестрельного оружия из Украины будет рассматривать американское Федеральное агентство по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака в индивидуальном порядке. Их больше не будут отклонять автоматически.

Напомним, какое оружие Rheinmetall могут получить ВСУ в 2026 году.

Также сообщалось, что США не даст Украине оружие по программе PURL.