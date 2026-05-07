США будут покупать оружие у Украины: Минюст снял многолетний запрет

Министерство юстиции США исключило Украину из списка стран, в отношении которых действовали ограничения на импорт вооружений. Это юридически открывает возможность для постоянного импорта в США отдельных категорий украинского оружия, боеприпасов и их компонентов.

Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

По ее словам, принятие новых правил "юридически разблокирует возможности для постоянного импорта в США определенных категорий украинского оружия, боеприпасов и их компонентов".

Стефанишина отметила, что решение также убирает "искусственные регуляторные барьеры" для выхода украинских DefenseTech-производителей на рынок США. По ее словам, теперь правила Минюста США будут соответствовать политике Госдепа, который считает Украину союзником в сфере обороны.

Отныне заявки на импорт огнестрельного оружия из Украины будет рассматривать американское Федеральное агентство по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака в индивидуальном порядке. Их больше не будут отклонять автоматически.

"Период публичного обсуждения для указанных проектов правил продлится до 6 июля 2026 года", — сообщила Стефанишина.

После этого Минюст США должен учесть комментарии и согласовать окончательную редакцию документа.

Ограничения действовали с 1997 года после соглашения о добровольном ограничении с РФ. Тогда США запретили постоянный импорт оружия и боеприпасов из Украины и еще нескольких бывших республик СССР. После изменений РФ останется единственной страной в списке государств, в отношении которых действуют такие ограничения.

Украина уже покрывает собственным оружием около 75% потребностей армии и наносит им до 95% дальнобойных ударов по РФ. Ежедневно украинские производители выпускают около 1,5 тысячи дронов-перехватчиков, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Компания Fire Point, которая разрабатывает ракету "Фламинго", зарезервировала торговые марки Pelican и Peace Dove для новых средств поражения. По данным медиа, название Pelican могут использовать для баллистической ракеты FP-7 дальностью до 400 км.