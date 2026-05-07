США купуватимуть зброю в України: Мін'юст зняв багаторічну заборону

Міністерство юстиції США вилучило Україну зі списку країн, щодо яких діяли обмеження на імпорт озброєнь. Це юридично відкриває можливість для постійного імпорту до США окремих категорій української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів.

Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на посла України у США Ольгу Стефанішину.

За її словами, ухвалення нових правил “юридично розблокує можливості для постійного імпорту до США певних категорій української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів”.

Стефанішина зазначила, що рішення також прибирає “штучні регуляторні бар’єри” для виходу українських DefenseTech-виробників на ринок США. За її словами, тепер правила Мін’юсту США відповідатимуть політиці Держдепу, який вважає Україну союзником у сфері оборони.

Відтепер заявки на імпорт вогнепальної зброї з України розглядатиме американське Федеральне агентство боротьби з незаконним обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну в індивідуальному порядку. Їх більше не відхилятимуть автоматично.

“Період публічного обговорення для зазначених проєктів правил триватиме до 6 липня 2026 року”, — повідомила Стефанішина.

Після цього Мін’юст США має врахувати коментарі та погодити остаточну редакцію документа.

Обмеження діяли з 1997 року після угоди про добровільне обмеження з РФ. Тоді США заборонили постійний імпорт зброї та боєприпасів з України та ще кількох колишніх республік СРСР. Після змін РФ залишиться єдиною країною у списку держав, щодо яких діють такі обмеження.

Україна вже покриває власною зброєю близько 75% потреб армії та завдає нею до 95% далекобійних ударів по РФ. Щодня українські виробники випускають приблизно 1,5 тисячі дронів-перехоплювачів, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Компанія Fire Point, яка розробляє ракету “Фламінго”, зарезервувала торгові марки Pelican і Peace Dove для нових засобів ураження. За даними медіа, назву Pelican можуть використовувати для балістичної ракети FP-7 дальністю до 400 км.