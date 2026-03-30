Какое оружие Rheinmetall могут получить ВСУ в 2026 году: не "дроны для домохозяек"

Немецкая компания Rheinmetall имеет портфель заказов для Украины на более чем 2 млрд евро. В портфеле — боевые машины пехоты и снаряд различных калибров, а также высокотехнологичный разведывательный дрон. Аналитики объяснили, какое оружие и военную технику могут получить Вооруженные силы Украины в 2026 году на фоне скандала с генеральным директором Армином Паппергером, который раскритиковал украинские беспилотники.

Немецкий оружейный концерн отчитался о 2025 году, и на основе этого отчета аналитики портала Defense Express рассказали о новом оружии, которое могут получить ВСУ в 2026 году. Информация Rheinmetall появилась 11 марта. Среди прочего, немецкие оружейники заявили, что "берут на себя обязательства" в контексте нападения РФ на Украину. В отчете упомянули о рекордном "скачке" портфеля заказов в 2025 году — почти на 30% (63,8 млрд евро, а год назад — 46,9 млрд евро). Между тем аналитики пояснили, что в портфеле немецкой компании — заказов для Украины на 2,2 млрд евро. Часть готовых изделий поступит уже в начале 2026 года.

На Defense Express опубликовали инфографику из предыдущего отчета Rheinmetall с техникой для Украины и сообщили, когда она поступит.

Оружие Rheinmetall — что получат бойцы ВСУ

Какое оружие получат ВСУ от Rheinmetall до 2025 и в 2026 году:

Skyranger 35 — зенитные установки, первые из которых получены ВСУ с ноября 2025 года и могут сбивать цели на дальности до 4 км;

— зенитные установки, первые из которых получены ВСУ с ноября 2025 года и могут сбивать цели на дальности до 4 км; БМП Lynx — 5 машин поступят в начале 2026 года, с запасом хода 500 км, пушкой калибра 30 и 35 мм, ПТРК;

— 5 машин поступят в начале 2026 года, с запасом хода 500 км, пушкой калибра 30 и 35 мм, ПТРК; снаряды — артиллерийские 155 мм, 105 мм, 120 мм, 40 мм, 35 мм;

артиллерийские 155 мм, 105 мм, 120 мм, 40 мм, 35 мм; RMMV — машины поддержки HX серия 8x8, которые поступают с 2023 года, имеют максимальную скорость до 90 км/ч и грузоподъемность 6-20 т;

— машины поддержки HX серия 8x8, которые поступают с 2023 года, имеют максимальную скорость до 90 км/ч и грузоподъемность 6-20 т; Luna NG — разведывательный дрон дальностью до 100 км, которые летят на высоте до 5 км со скоростью 90-130 км/ч;

— разведывательный дрон дальностью до 100 км, которые летят на высоте до 5 км со скоростью 90-130 км/ч; мобильные госпитали — до конца 2026 года, например, речь идет о варианте Mobile Rescue Station (Role 2), который состоит из трех тягачей с прицепами;

— до конца 2026 года, например, речь идет о варианте Mobile Rescue Station (Role 2), который состоит из трех тягачей с прицепами; ремонтные мастерские для восстановления поврежденной военной техники.

Аналитики уточнили, что привели информацию о прошлом году, но ожидают, что портфель будет выполняться и в 2026.

Заметим, на фоне скандала о "нетехнологичности" дронов ВСУ, которые "печатаются на кухнях на 3D-принтерах", в отчете есть другой тезис, в котором отмечаются успехи украинцев. В отчете Rheinmetall перечисляется с десяток ключевых факторов, на которые будет обращать внимание компания в новом году. Среди них — скорость и простота, в чем лидирует Украина, сказано в документе.

"Скорость "выхода на рынок": Пример Украины четко показал, что "быстрое и дешевое производство" от проектирования до производства доминирует над "лучшим в своем классе" в определенных сферах", — говорится в отчете на ст. 36.

Отметим, 29 марта в медиа появился комментарий директор Rheinmetall Армин Паппергер для медиа The Atlantic, в котором он сравнил технологичность оружия своей компании и нетехнологичность дронов Украины, которые изготавливают "домохозяйки на 3D-принтерах". После этого появился комментарий президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что это не так.

Между тем медиа писали о других видах оружия и военной техники, которые ВСУ получили от Rheinmetall. Среди них — БМП Marder 1A3, которые ремонтировались, модернизировались и отправили в Украину, десантно-штурмовая машина Caracal. Аналогичная ситуация — с тяжелым танками Leopard 1A5. В то же время, компания нарастила изготовление боеприпасов меньших калибров для ЗРК Gepard и другой военной техники, также изготавливают снаряды калибра 155 мм для украинской артиллерии, полученной от западных партнеров.

Напоминаем, 22 февраля Фокус собрал информацию о том, как изменилось оружие и военная техника ВСУ в течение четырех лет войны РФ.