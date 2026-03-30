Дроны домохозяек домохозяек: Зеленский резко ответил генеральному директору Rheinmetall

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на заявление генерального директора компании Rheinmetall Армина Паппергера об украинских "домохозяйках с 3D-принтерами".

В ответ украинский президент сказал, что работу директора компании тоже может выполнять "любая домохозяйка". Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос журналистов, сообщают Новости.live

По словам Владимира Зеленского, Украина демонстрирует эффективность своих технологий ежедневно — на фронте, в небе и на море.

"Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall", — прокомментировал Зеленский.

Напомним, что 27 марта СЕО Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина не приносит инноваций в сферу производства оружия, а заводы по производству дронов в нашей стране — не более, чем домохозяйки с 3D-принтерами на кухне.

На критику СЕО Rheinmetall отреагировал один из ведущих украинских производителей дронов — компания Skyfall. Об этом Саймон Шустер написал в своей социальной сети Х, заявив, что украинские производители дронов имеют несколько соображений относительно его интервью с генеральным директором Rheinmetall.

29 марта после того, как слова Армина Паппергера вызвали ажиотаж вокруг критики в адрес украинских производителей дронов. Ведущему немецкому оборонному концерну пришлось оправдываться. В Rheinmetall заявили, что "глубоко уважают" огромные усилия украинского народа по защите от российского нападения, которое продолжается уже более четырех лет.

В комментариях пользователи раскритиковали более ранние слова Паппергера в адрес украинцев.

Компания Rheinmetall наиболее известна производством артиллерии и танков. В то же время ВСУ научились уничтожать такое устаревшее вооружение с помощью дешевых беспилотников.