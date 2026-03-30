Дрони домогосподарок: Зеленський різко відповів генеральному директору Rheinmetall

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера про українських "домогосподарок із 3D-принтерами".

У відповідь український президент сказав, що роботу директора компанії теж може виконувати "будь-яка домогосподарка". Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляють Новини.live

За словами Володимира Зеленського, Україна демонструє ефективність своїх технологій щодня — на фронті, в небі та на морі.

"Якщо кожна домогосподарка України може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall", — прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, що 27 березня СЕО Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Україна не приносить інновацій у сферу виробництва зброї, а заводи з виробництва дронів у нашій країні — не більше, ніж домогосподарки з 3D-принтерами на кухні.

Відео дня

На критику СЕО Rheinmetall відреагував один із провідних українських виробників дронів — компанія Skyfall. Про це Саймон Шустер написав у своїй соціальній мережі Х, заявивши, що українські виробники дронів мають кілька міркувань щодо його інтерв'ю з генеральним директором Rheinmetall.

29 березня після того, як слова Арміна Паппергера викликали ажіотаж навколо критики на адресу українських виробників дронів. Провідному німецькому оборонному концерну довелося виправдовуватися. У Rheinmetall заявили, що "глибоко поважають" величезні зусилля українського народу щодо захисту від російського нападу, що триває уже понад чотири роки.

У коментарях користувачі розкритикували більш ранні слова Паппергера на адресу українців.

Компанія Rheinmetall найбільш відома виробництвом артилерії і танків. Водночас ЗСУ навчилися знищувати таке застаріле озброєння за допомогою дешевих безпілотників.