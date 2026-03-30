Яку зброю Rheinmetall можуть отримати ЗСУ у 2026 році: не "дрони для домогосподарок"

Німецька компанія Rheinmetall має портфель замовлень для України на понад 2 млрд євро. У портфелі — бойові машини піхоти та снаряд різних калібрів, і також високотехнологічний розвідувальний дрон. Аналітики пояснили, яку зброю та військову техніку можуть отримати Збройні сили України у 2026 році на тлі скандалу з генеральним директором Арміном Паппергером, який розкритикував українські безпілотники.

Німецький збройний концерн відзвітував про 2025 рік, і на основі цього звіту аналітики порталу Defense Express розповіли про нову зброю, яку можуть отримати ЗСУ у 2026 році. Інформація Rheinmetall з'явилась 11 березня. Серед іншого, німецькі зброярі заявили, що "беруть на себе зобов'язання" у контексті нападу РФ на Україну. У звіті згадали про рекордний "стрибок" портфелю замовлень у 2025 році — на майже 30% (63,8 млрд євро, а рік тому — 46,9 млрд євро). Тим часом аналітики пояснили, що у портфелі німецької компанії — замовлень для України на 2,2 млрд євро. Частина готових виробів надійде вже на початку 2026 року.

На Defense Express опублікували інфографіку з попереднього звіту Rheinmetall з технікою для України та повідомили, коли вона надійде.

Зброя Rheinmetall — що отримають бійці ЗСУ

Яку зброю отримають ЗСУ від Rheinmetall до 2025 та у 2026 році:

Skyranger 35 — зенітні установки, перші з яких отримані ЗСУ з листопада 2025 року і можуть збивати цілі на дальності до 4 км;

— зенітні установки, перші з яких отримані ЗСУ з листопада 2025 року і можуть збивати цілі на дальності до 4 км; БМП Lynx — 5 машин надійдуть на початку 2026 року, з запасом ходу 500 км, гарматою калібру 30 та 35 мм, ПТРК;

— 5 машин надійдуть на початку 2026 року, з запасом ходу 500 км, гарматою калібру 30 та 35 мм, ПТРК; снаряди — артилерійські 155 мм, 105 мм, 120 мм, 40 мм, 35 мм;

— артилерійські 155 мм, 105 мм, 120 мм, 40 мм, 35 мм; RMMV — машини підтримки HX серія 8x8, які надходять з 2023 року, мають максимальну швидкість до 90 км/год та вантажопідйомність 6-20 т;

— машини підтримки HX серія 8x8, які надходять з 2023 року, мають максимальну швидкість до 90 км/год та вантажопідйомність 6-20 т; Luna NG — розвідувальний дрон дальністю до 100 км, які летять на висоті до 5 км зі швидкістю 90-130 км/год;

— розвідувальний дрон дальністю до 100 км, які летять на висоті до 5 км зі швидкістю 90-130 км/год; мобільні госпіталі — до кінця 2026 року, наприклад, ідеться про варіант Mobile Rescue Station (Role 2), який складається з трьох тягачів з причепами;

— до кінця 2026 року, наприклад, ідеться про варіант Mobile Rescue Station (Role 2), який складається з трьох тягачів з причепами; ремонтні майстерні для відновлення ушкодженої військової техніки.

Аналітики уточнили, що навели інформацію про минулий рік, але очікують, що портфель виконуватиметься і у 2026.

Зауважмо, на тлі скандалу щодо "нетехнологічності" дронів ЗСУ, які "друкуються на кухнях на 3D-принтерах", у звіті є інша теза, у якій відзначаються успіхи українців.У звіті Rheinmetall перелічуєтеся з десяток ключових факторів, на які зважатиме компанія у новому році. Серед них — швидкість та простота, у чому лідирує Україна, сказано у документі.

"Швидкість "виходу на ринок": Приклад України чітко показав, що "швидке та дешеве виробництво" від проєктування до виробництва домінує над "найкращим у своєму класі" в певних сферах", — ідеться у звіті на ст. 36.

Зазначимо, 29 березня у медіа з'явився коментар директор Rheinmetall Армін Паппергер для медіа The Atlantic, у якому він порівняв технологічність зброї своєї компанії та нетехнологічність дронів України, які виготовлюють "домогосподарки на 3D-принтерах". Після цього з'явився коментар президент України Володимира Зеленського, який заявив, що це не так.

Тим часом медіа писали про інші види зброї та військової техніки, які ЗСУ отримали від Rheinmetall. Серед них — БМП Marder 1A3, які ремонтувались, модернізувались та відправили в Україну, десантно-штурмова машина Caracal. Аналогічна ситуація — з важким танками Leopard 1A5. Водночас, компанія наростила виготовлення боєприпасів менших калібрів для ЗРК Gepard та іншої військової техніки, також виготовляють снаряди калібру 155 мм для української артилерії, отриманої від західних партнерів.

Нагадуємо, 22 лютого Фокус зібрав інформацію про те, які змінилась зброя та військова техніка ЗСУ протягом чотирьох років війни РФ.